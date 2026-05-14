Consulta toda la programación de las Fiestas de San Juan de Sahagún en Salamanca 2026

El Arrebato junto al cartel de las Fiestas de San Juan de Sahagún y los fuegos artificiales de Salamanca

San Juan de Sahagún se celebrará en Salamanca con multitud de eventos del 11 al 14 de junio con una extensa programación para todas las familias, donde han incluido divertimentos para todas las edades.

Además de la programación deportiva con multitud de clubes y asociaciones de Salamanca, se han organizado actividades culturales que incluyen conciertos, un mercado medieval o pasacalles con cabezudos y charangas.

Jueves, 11 de junio

12:00 horas. Mercado Medieval colombino en la Vaguada de la Palma.

12:00 horas. Concierto de Wildhard en la plaza de los Bandos.

18:00 horas. Pasacalles con charangas y cabezudos por el centro de la ciudad.

19:00 horas. Estreno de la “Reina roja a través de la pantalla” en la plaza Concilio de Trento (danza urbana y contemporánea)

20:00 horas. XXIII Concierto de las Hogueras a cargo de la Escuela Municipal de Música y Danza.

22:30 horas. París de Noia en La Aldehuela.

Viernes, 12 de junio

12:00 horas. Misa en la Catedral Nueva en honor a San Juan de Sahagún.

12:00 horas. "Operación litro" organizado por el Museo de Historia de Automoción de Salamanca y un pasacalles de la Asociación Gigantes y Cabezudos Ciudad de Salamanca acompañados de charangas.

12:00 horas. Concierto en acústico en la plaza de los Bandos a cargo de Lepoka.

12:30 horas. Tamborileros de la Escuela Municipal de Música y Danza con pasacalles de la Plaza Mayor hasta el Patio Chico.

17:00 horas. Los tercios de Salamanca nos invitan a un desfile del siglo XVI.

18:00 horas. Pasacalles por el centro con charanga y cabezudos.

18:00 horas. Ofrenda floral de la Asociación Cultural Agrupación Musical La Expiración.

19:00 horas. Corrida extraordinaria por San Juan de Sahagún en La Glorieta. Corrida concurso de Garcigrande, La Ventana del Puerto, Domingo Hernández, Hnos. García Jiménez, Olga Jiménez y Carmen Lorenzo para Morante de la Puebla, Daniel Luque y Marco Pérez. Lugar: plaza de toros de La Glorieta Salamanca.

20:00 horas. Orquesta de cuerda y Banda de la Escuela Municipal de Música y Danza ofrecerá un concierto en el Patio Chico.

22:30 horas. Rafa Sánchez, de la Unión, en concierto en la plaza de la Concordia.

Sábado, 13 de junio

12:00 horas. Pasacalles con cabezudos por el centro de la ciudad.

12:00 horas. Carlos Esobedo, ex cantante de SOBER, dará un concierto en la plaza de los Bandos.

18:00 horas. Pasacalles con cabezudos por el centro de la ciudad.

21:00 horas. Entrega de las Medallas de Oro de la Ciudad en la Plaza Mayor al Ilustre Colegio de la Abogacía de Salamanca, que este año celebra el 250 aniversario de su fundación, a Araceli Mangas, académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y al doctor Juan Jesús Cruz, que es uno de los grandes impulsores de la oncología médica en Castilla y León.

Tras finalizar el acto anterior. Támara en la Plaza Mayor.

23:15 horas. Fuego Artificiales en las inmediaciones del Puente Romano.

Domingo, 14 de junio

10:30 horas. La Peña El Tamboril organiza un pasacalles desde la Plaza Mayor hasta la Vaguada de la Palma.

11:00 a 23:00 horas. Último día del Mercado Medieval.

12:00 horas. Desfile de Tercios desde la plaza de Monterrey, calle Compañía, calle Palominos, plaza Concilio de Trento, visita al convento de los Dominicos, calle San Pablo y finalizarán en la Plaza Mayor.

12:00 horas. Concierto de Umbra en la plaza de los Bandos.

22:30 horas. Concierto de El Arrebato en la plaza de la Concordia.

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA