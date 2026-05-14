París de Noia, Rafa Sánchez de la Unión y El Arrebato actuarán en Salamanca por San Juan de Sahagún

El alcalde de Salamanca presenta la programación de las Fiestas de San Juan de Sahagún

Paris de Noia, Rafa Sánchez de la Unión y El Arrebato son algunas de las confirmaciones por las fiestas en honor a San Juan de Sahagún 2026 que se celebrarán en Salamanca a mediados de junio. En el caso de la orquesta, lo hará el próximo 11 de junio en una actuación que tendrá lugar en la el recinto ferial de La Aldehuela y que abrirá la programación musical de esta época festiva. De este modo, coge el relevo de Panorama, la orquesta que encabezó el cartel de las Fiestas de San Juan de Sahagún 2025.

Esta actuación se suma a la que avanzó Salamanca24horas el pasado martes, 12 de junio, en donde adelantó que Morante de la Puebla era una de las confirmaciones en la programación festiva, más en concreto en la corrida de Toros del 12 de junio, abriendo por segunda vez La Glorieta durante estas fechas.

Un día después, el viernes, 12 de junio, lo hará Rafa Sánchez, de la Unión, en la plaza de la Concordia, en otro de los días grandes de esta programación que ha preparado el Ayuntamiento de Salamanca en colaboración con otras entidades salmantinas. Al siguiente día, el sábado, 13 de junio, la actuación correrá a cargo Tamara, la nieta del cantautor Rafael Farina, haciéndolo en la misma Plaza Mayor. Por último, será El Arrebato el que cierre el circulo musical el domingo, 14 de junio, con un concierto en la plaza de la Concordia.

El propio jueves, 11 de junio, un Mercado Medieval colombino se realizará en la Vaguada de la Palma, dando comienzo a las 12:00 horas; a la misma hora habrá un concierto a cargo de Wildhard en la plaza de los Bandos. Por la tarde dará comienzo un pasacalles y ya a las 20:00 horas comenzará el Concierto de las Hogueras.

El viernes, 12 de junio, entre las actividades más destacadas se encuentra la misa en la Catedral Nueva, además de actividades organizadas por el Museo de Historia de Automoción de Salamanca o un pasacalles a cargo de la Asociación Gigantes y Cabezudos Ciudad de Salamanca acompañados de charangas. A las 20:00 horas, la Orquesta Municipal de Música dará un concierto en el Patio Chico, además del concierto de Rafa de la Unión en la plaza de la Concordia.

El sábado, 13 de junio, seguirán los pasacalles, charangas y cabezudos, además del concierto de la nieta de Rafael Farina, Tamara, y los fuegos artificiales que tendrá lugar a partir de las 23:15 horas.

Para cerrar la programación, el domingo, 14 de junio, será el último día del Mercado Medieval, así cómo un desfile de los tercios desde la Vaguada de la Palma a las 12:00 horas o el concierto de El Arrebato en la plaza de la Concordia que dará comienzo a las 22:30 horas.

PROGRAMACIÓN COMPLETA POR LAS FIESTAS DE SAN JUAN DE SAHAGÚN

Jueves, 11 de junio

12:00 horas. Mercado Medieval colombino en la Vaguada de la Palma.

12:00 horas. Concierto de Wildhard en la plaza de los Bandos.

18:00 horas. Pasacalles con charangas y cabezudos por el centro de la ciudad.

19:00 horas. Estreno de la “Reina roja a través de la pantalla” en la plaza Concilio de Trento (danza urbana y contemporánea)

20:00 horas. XXIII Concierto de las Hogueras a cargo de la Escuela Municipal de Música y Danza.

22:30 horas. París de Noia en La Aldehuela.

Viernes, 12 de junio

12:00 horas. Misa en la Catedral Nueva en honor a San Juan de Sahagún.

12:00 horas. "Operación litro" organizado por el Museo de Historia de Automoción de Salamanca y un pasacalles de la Asociación Gigantes y Cabezudos Ciudad de Salamanca acompañados de charangas.

12:00 horas. Concierto en acústico en la plaza de los Bandos a cargo de Lepoka.

12:30 horas. Tamborileros de la Escuela Municipal de Música y Danza con pasacalles de la Plaza Mayor hasta el Patio Chico.

17:00 horas. Los tercios de Salamanca nos invitan a un desfile del siglo XVI.

18:00 horas. Pasacalles por el centro con charanga y cabezudos.

18:00 horas. Ofrenda floral de la Asociación Cultural Agrupación Musical La Expiración.

19:00 horas. Corrida extraordinaria por San Juan de Sahagún en La Glorieta. Corrida concurso de Garcigrande, La Ventana del Puerto, Domingo Hernández, Hnos. García Jiménez, Olga Jiménez y Carmen Lorenzo para Morante de la Puebla, Daniel Luque y Marco Pérez. Lugar: plaza de toros de La Glorieta Salamanca.

20:00 horas. Orquesta de cuerda y Banda de la Escuela Municipal de Música y Danza ofrecerá un concierto en el Patio Chico.

22:30 horas. Rafa Sánchez, de la Unión, en concierto en la plaza de la Concordia.

Sábado, 13 de junio

12:00 horas. Pasacalles con cabezudos por el centro de la ciudad.

12:00 horas. Carlos Esobedo, ex cantante de SOBER, dará un concierto en la plaza de los Bandos.

18:00 horas. Pasacalles con cabezudos por el centro de la ciudad.

21:00 horas. Entrega de las Medallas de Oro de la Ciudad en la Plaza Mayor al Ilustre Colegio de la Abogacía de Salamanca, que este año celebra el 250 aniversario de su fundación, a Araceli Mangas, académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y al doctor Juan Jesús Cruz, que es uno de los grandes impulsores de la oncología médica en Castilla y León.

Tras finalizar el acto anterior. Támara en la Plaza Mayor.

23:15 horas. Fuego Artificiales en las inmediaciones del Puente Romano.

Domingo, 14 de junio

10:30 horas. La Peña El Tamboril organiza un pasacalles desde la Plaza Mayor hasta la Vaguada de la Palma.

11:00 a 23:00 horas. Último día del Mercado Medieval.

12:00 horas. Desfile de Tercios desde la plaza de Monterrey, calle Compañía, calle Palominos, plaza Concilio de Trento, visita al convento de los Dominicos, calle San Pablo y finalizarán en la Plaza Mayor.

12:00 horas. Concierto de Umbra en la plaza de los Bandos.

22:30 horas. Concierto de El Arrebato en la plaza de la Concordia.

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA