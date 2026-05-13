Se confirma Morante para el cartel de San Juan 2026 con Marco Pérez, junto a Luque que se presenta como matador de toros en La Glorieta

El diestro sevillano Morante de la Puebla se confirma para el cartel de San Juan de Sahagún 2026. Lo hará el día 12 de junio junto al torero salmantino Marco Pérez, con quien ya toreó hace un año mano a mano en la recuperación de los toros en Salamanca por esta fecha.

En esta ocasión se suma al cartel otro sevillano, Daniel Luque, apoderado por Antonio Barrera a través de la FIT y también empresario de La Glorieta.

Los tres diestros lidiarán una corrida concurso de seis hierros de la tierra: Garcigrande, La Ventana del Puerto, Domingo Hernández, Hermanos García Jiménez, Olga García Jiménez y Carmen Lorenzo (repiten respecto a hace un año Garcigrande, El Puerto y Casa Matilla).

La presentación del cartel por parte de la empresa BMF Toros estaba programada para este miércoles a las doce de la mañana, sin embargo la confirmación de los nombres y ganaderías para esta fecha se confirmó en la noche de este martes tras la filtración del cartel por las redes sociales.

Por el momento Morante de la Puebla se encuentra todavía convaleciente tras la cogida de un toro de la Casa Matilla durante la feria de Sevilla, de hecho todo apuntaba a que iba a reaparecer este pasado fin de semana en Valladolid, pero finalmente no lo hizo. Mientras, fuentes cercanas al diestro han confirmado ya que reaparece en Jerez el viernes.

La última vez que el genio de La Puebla pisó vestido de luces La Glorieta fue durante la feria 2025, un mes antes de que se cortara inesperadamente la coleta el 12 de octubre en Las Ventas, para después volver a los ruedos seis meses después en su querida Sevilla.

En junio ya había toreado en el regreso de los toros por San Juan después de trece años con La Glorieta cerrada a cal y canto en el día del patrón local. La presencia de José Antonio fue indispensable para que la empresa diera el paso definitivo para la recuperación de los toros en primavera; una apuesta que salió bien con la Puerta Grande y aquella faena de ensueño con el rabo como trofeo. Eso, unido a la vuelta de los ruedos ha forjado una nueva apuesta por él para el San Juan de 2026.

Marco Pérez también lo acompañó en volandas en su presentación en Salamanca como matador de toros; después toreó en la feria, sumando otra Puerta Grande.

Daniel Luque es otra de las figuras del toreo más relevantes del escalafón actual por su natural concepto del toreo, tan personal y exquisito a la vez. En este caso, Luque ha sido hasta ahora uno de los nombres desaparecidos en la feria salmantina. De hecho, si todo se da según lo previsto, se presentará como matador de toros en La Glorieta el próximo 12 de junio (sí ha hecho el paseíllo en la provincia en lugares como Ciudad Rodrigo, Alba de Tormes o Valero).

La corrida dará comienzo a las 19:00 horas.