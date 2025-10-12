Morante de la Puebla se corta la coleta por sorpresa en Las Ventas en el Día de la Hispanidad

Morante de la Puebla se retira de los ruedos de forma inesperada en el Día de la Hispanidad

José Antonio Morante de la Puebla ha dicho adiós a los ruedos de forma inesperada, muy emocionado, y en secreto en la tarde de este 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Lo ha hecho tras estoquear el segundo astado de Garcigrande, yéndose hacia los medios tras pasear las dos orejas en una faena de detalles, donde recibió una fuerte voltereta con el capote, antes de quitarse él mismo la castañeta como símbolo de su retirada de los ruedos entre los aplausos, los lloros y la sorpresa de los tendidos, compañeros de profesión y los telespectadores al ser una corrida retransmitida por televisión.

La noticia de que el maestro de La Puebla iba a "despedirse" de la afición, dejando el toreo hoy un poco más huérfano, ha caído como un jarro de agua fría, de ahí la emoción que se ha generado en la afición que se ha quedado en shock.

Morante de la Puebla se ha despedido como es él, un torero inesperado, indescifrable, único e irrepetible, haciéndolo en el más absoluto silencio, pero generando un ruido atronador. Los dos últimos toros de su carrera han sido brindados a Isabel Díaz Ayuso y a Santiago Abascal, dos políticos que siempre han mostrado su apoyo a la fiesta de los toros.

Su adiós de los ruedos viene en el mejor momento de su vida, profesionalmente hablando, el sevillano lleva un par de temporadas en plenitud, pisando plazas que hacía años que no pisaba, consiguiendo trofeos inesperados pero deseados en su trayectoria como salir en hombros de Madrid, también con otro otro astado de Justo Hernández. Y un adiós que viene casi un mes después de hacer el paseíllo dos tardes y por última vez en el coso charro de La Glorieta.

Cualquier calificativo para resumir la trayectoria de Morante se queda corto y además, a título personal, sería un pecado atreverse a poner un título a uno de los toreros y de los toreos más especiales y caros de la historia del toreo.

El último día, histórico, vestido de luces en una plaza de toros de Morante ha coincidido también con el último toro de la trayectoria de otro torero, Fernando Robleño que también se despedía hoy de los ruedos. En esta ocasión, una despedida anunciada. Además, Morante es el padrino de alternativa de Robleño y el destino ha querido que ambos hayan dicho adiós el mismo día con 28 años de alternativa el primero y 25 el segundo. Morante también ha hecho el paseíllo en la mañana de este 12 de octubre durante el festival en homenaje al maestro Antoñete.

La salida de ambos toreros de la plaza ha sido apoteósica, con una gran masa de aficionados en los ruedos, rodeando a ambos toreros, sobre todo a Morante, al que todo el mundo quería tocar en su último día y jaleando su nombre "¡José Antonio Morante de la Puebla!", "¡No se vaya!" y pancartas de "Morante I de la Puebla 'Rey del toreo'".

Gloria a ambos toreros. Gracias Morante y gracias Robleño por defender, enseñar y plasmar dentro y fuera de los ruedos, no solo una disciplina artística, sino una expresión y una forma de vida.