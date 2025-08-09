Continúa suspendida la circulación ferroviaria entre Salamanca y Madrid por el incendio en Ávila

Este viernes 8 de agosto, se interrumpía la circulación ferroviaria debido a un incendio forestal en San Bartolomé de Pinares, en la provincia de Ávila. En concreto, la actividad ferroviaria afectada por este episodio se encuentra a la altura de localidad de Santa María de la Alameda.

Según informó Adif a las 17:41 horas del viernes, la medida afectaba a los trenes de media distancia en la línea Salamanca – Madrid Príncipe Pío y en sentido inverso (Madrid Príncipe Pío – Salamanca). Ahora, a las 9:48 horas del sábado 9 de agosto, han alertado de que continúa suspendida dicha actividad ferroviaria.

"Las tareas de extinción del incendio declarado en San Bartolomé de Pinares continúan este sábado, por lo que la circulación sigue suspendida", han escrito en sus redes sociales, en las que también han avisado de que aún "no hay previsión para la recuperación del servicio".

Actualmente, el incendio aún presenta la clasificación de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR 2), con hasta 68 medios desplegados en la zona; ha llegado a contar con hasta 115 medios.