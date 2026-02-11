Continúa la intervención en el muro de la noria y el corte de la Vaguada de la Palma, que fuerza a desactivar las cámaras de la zona peatonal

Continúan las actuaciones en el muro de la noria que se derrumbó el pasado viernes, 6 de febrero, en la parte baja del Parque Botánico, frente a la Vaguada de la Palma. Varios operarios, con la ayuda de una excavadora, están retirando este miércoles los sillares más grandes que no se pudieron apartar con maquinaria propia.

Intervención en el muro de la noria derribado frente a la Vaguada de la Palma | S24H

Con esta intervención, la zona quedará totalmente despajada a la espera de que se restaure el muro. El proyecto de rehabilitación se está elaborando con urgencia, según informan fuentes municipales a Salamanca24horas.

El carril en sentido entrada de la ciudad de la calle Vaguada de la Palma también estará cerrado hasta que culminen los trabajos y obliga a los conductores a tomar desvíos por la zona peatonal. Por ello, el Ayuntamiento de Salamanca ha desactivado las cámaras de la calle Ancha y de la cuesta de Oviedo.