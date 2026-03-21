Un corte de agua y problemas de suministro afectan a varias plantas del Hospital de Salamanca

El suministro de agua en varias plantas del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca registró incidencias durante este viernes, generando malestar entre familiares de pacientes hospitalizados. Según explicaron, algunas unidades llegaron a quedarse sin agua en inodoros y cisternas, lo que complicó el uso de los servicios básicos a lo largo de la jornada.

Tal y como informó este medio, el origen del problema se remonta a última hora de la tarde de este jueves, cuando se produjo un corte en el suministro de agua para consumo humano en la zona del hospital. A partir de las 20:00 horas, varios trabajadores alertaron de que el agua que salía de los grifos presentaba un aspecto turbio, con suciedad e impurezas.

Según fuentes del Ayuntamiento de Salamanca, esta situación se debió a un corte puntual llevado a cabo por la empresa concesionaria del servicio. Explicaron que, tras restablecerse el suministro, es habitual que el agua salga inicialmente con cierta turbidez hasta que recupera su estado normal.

Desde el propio hospital han señalado que durante la mañana del viernes la empresa Aqualia comunicó que la incidencia estaba resuelta. A partir de ese momento, se procedió a rellenar los depósitos del centro, quedando el sistema completamente normalizado a lo largo de la tarde.

Asimismo, desde el Hospital se informó que los servicios críticos como esterilización o diálisis no se vieron afectados en ningún momento, al contar con depósitos independientes y sistemas de tratamiento específicos.

Además, según han informado, para garantizar la atención a los pacientes durante la incidencia, en las plantas de hospitalización se suministró agua embotellada en todas las unidades, minimizando así el impacto del problema mientras se restablecía el servicio.