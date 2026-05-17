El corte previsto en la pasarela de la Fontana se incrementa hasta el jueves, 21 de mayo

La pasarela peatonal de La Fontana que une el polígono industrial El Tormes con la urbanización que comparte nombre con el puente ha visto un cambio en el calendario de finalización, y es que a pesar de que estaba estipulado hasta este viernes, 15 de mayo, el Ayuntamiento de Salamanca ha informado que el corte se producirá hasta el próximo jueves, 21 de mayo.

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Este era uno de los lugares de tránsito habitual para los peatones, que debido a las obras que se están efectuando permanecerá totalmente cortada y sin excepciones al paso de viandantes, todo en pro de garantizar la seguridad de los mismos.

La reforma que se está efectuando se trata de la barandilla del puente, donde se está sustituyendo para que sea más segura al público. Por otro lado, muchas personas que usan esta comunicación tendrán que utilizar vías alternativas, siendo uno de los puntos más cortos entre Salamanca y Santa Marta de Tormes.