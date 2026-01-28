Cortes de tráfico previstos para este jueves por la marcha de tractores en Salamanca capital

Los profesionales del sector agropecuario que se están manifestando desde el lunes, concluirán con una cuarta jornada de reivindicaciones en la que los tractores y vehículos de campo tomarán algunas de las calles y avenidas del centro de la capital del Tormes, este jueves 29 de enero, como colofón a una semana de movilizaciones, donde han alzado la voz en defensa de sus derechos y en contra de los acuerdos, como Mercosur, que suponen una amenaza para el campo español y sus profesionales.

Este cuarto día de manifestaciones supondrá importantes cortes de tráfico para el resto de los ciudadanos, con vías que tendrán restringido el acceso hasta que concluya esta marcha con tractores que está previsto que de comienzo a las 12:00 horas con salida desde el recinto ferial de La Aldehuela. No obstante, el tráfico podría empezar a estar afectado a partir de las 11:00 horas, con presencia de la Policía Local y Nacional que estará controlando estas vías hasta el fin de la manifestación.

El representante de UCCL Salamanca, Pablo Chaves informó en la concentración del martes que se prevé la asistencia de entre 300-400 tractores que recorrerán toda la capital desde el recinto ferial de La Aldehuela hasta concluir en la Gran Vía, frente a la Subdelegación del Gobierno, donde se procederá a repartir una caldereta de carne y patatas. Desde las 10:00 horas los profesionales que asistirán a la tractorada empezarán a reunirse en el recinto ferial de La Aldehuela.

Mapa del recorrido protesta jueves 29 de enero tractorada por las calles de Salamanca capital | Salamanca24horas

Calles cortadas al tráfico

A las 12:00 horas comienza la marcha motorizada desde el recinto ferial de La Aldehuela y que pasará por la avenida de La Aldehuela, las calles Abraham Zacut (Junta de Castilla y León), Jardines, Puente Romano, paseo de San Vicente (hospitales), avenida de Mirat, plaza de España y Gran Vía, donde concluye el recorrido frente a la Subdelegación del Gobierno.