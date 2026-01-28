Cambios en los horarios de los autobuses para este jueves por la marcha agraria de tractores en Salamanca
La movilización del sector agrario comenzará a las 12.00 horas y se producirán modificaciones en los recorridos habituales de autobuses, así como alteraciones en las paradas y horarios durante la jornada
La circulación de vehículos se verá afectada este jueves, 29 de enero, en Salamanca con motivo de una protesta convocada por el sector agrario, que provocará importantes alteraciones de tráfico a partir de las 12:00 horas.
La marcha partirá desde el recinto de La Aldehuela y recorrerá varias vías principales de la ciudad hasta finalizar en la Gran Vía, para dar lectura a un manifiesto frente a la Subdelegación del Gobierno.
La Gran Vía permanecerá cerrada al tráfico debido a la concentración de vehículos, lo que obligará a desviar todas las líneas del autobús urbano. Como consecuencia, se producirán modificaciones en los recorridos habituales, así como alteraciones en las paradas y horarios durante la jornada.
Desde el Ayuntamiento se informa de que el servicio de transporte público irá recuperando la normalidad de forma progresiva a medida que las circunstancias lo permitan y se recomienda a los conductores evitar el centro de la ciudad y utilizar vías alternativas.
Las calles que se verán afectadas por la marcha de los tractores se pueden consultar en la siguiente noticia:
