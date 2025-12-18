CSIF felicita a los trabajadores y al equipo directivo de Topas en el 30 aniversario de la prisión: "Se ha mantenido firme y constante"

Un numeroso grupo de funcionarios y antiguos trabajadores del Centro Penitenciario de Topas se reunirán este jueves, 18 de diciembre, para celebrar el 30 aniversario de la prisión. "Es un día para recordar los buenos y los malos momentos vividos durante esta larga travesía en el tiempo", ha destacado CSIF en un comunicado.

El sindicato felicita a todos los trabajadores y al equipo directivo actual, con Carlos García al frente: "Se ha mantenido firme y constante en la dirección del timón hasta el día de hoy y deseamos que aun tenga mecha para un poco más". De él destacan su simpatía, cercanía y naturalidad, así como la "inmensa capacidad" que tiene para perdonar pese a haber sufrido la perdida de "una hija en lo mejor de la vida".

CSIF también invita a reflexionar sobre si las políticas del Gobierno de España hacia la administración penitenciaria, la protección jurídica de los funcionarios y las medidas de defensa y solución de conflictos son las más idóneas. Otro asunto controvertido es si la plantilla actual "es suficiente para los servicios que deben cubrirse permanentemente". Instituciones penitenciarias defiende que sobran incluso trabajadores, lo que ha despertado la indigación de los sindicatos.

"Faltan muchas cosas por hacer: carrera profesional horizontal, evaluación del desempeño, jubilación parcial, tasa de reposición, excluir del cómputo de funcionarios los que pasan a segunda actividad y muchas más", ha añadido CSIF a sus reivindicaciones relativas al Centro Penitenciario de Topas.