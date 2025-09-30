Un cuarto de siglo sin la mejor voz de Homer Simpson o 25 años desde la muerte del doblador salmantino Carlos Revilla

Montaje de la tumba de Carlos Revilla con algunos de los actores a los que ha puesto voz

Este domingo se cumplieron 25 años de la muerte de Carlos Revilla, el actor de doblaje salmantino que convirtió a Homer Simpson en un icono de varias generaciones de españoles gracias a su voz.

Revilla nació en 1933 en la ciudad de Salamanca y 25 años después de su muerte sigue siendo una de las voces más reconocibles del cine y de la televisión de España durante la segunda mitad del siglo XX.

Su recuerdo vuelve a cobrar fuerza en Salamanca esta semana, puesto que el Ayuntamiento de Salamanca ha querido incluir su tumba en el nuevo recorrido de visitas guiadas por el cementerio municipal, dedicado a ciudadanos ilustres que reposan allí.

A pesar de convertirse en la voz de otras leyendas del cine como Cary Grant, James Stewart, Michael Caine o Humphrey Bogart; la carrera de Revilla en su juventud parecía estar alejado del mundo del cine, puesto que comenzó la licenciatura de Medicina. Sin embargo, pronto destapó su verdadera vocación y su trayectoria se inició en radio y en el teatro universitario, con sus primeros ‘pinitos’ en Radio Salamanca.

A pesar de haber prestado su voz a grandes estrellas de la época, el gran público lo asocia de manera inseparable con la familia Simpson. Carlos Revilla fue la voz española de Homer desde el estreno de la serie en 1991 hasta su fallecimiento el 28 de septiembre del 2000 a causa de un infarto.

Sin embargo, no solo puso voz al cabeza de familia de los Simpson, sino que además dirigió el doblaje de las primeras temporadas, llegando a ser considerado el mejor doblaje europeo de los Simpson, cuidando mucho que el humor de la serie original también conectara con el público español. Expresiones tan interiorizadas y ligadas a Homer como ‘¡Mosquis!’ fueron creación propia del propio Revilla, tan bien llevadas en su día que ahora forman parte del imaginario popular.

Aunque la voz de Revilla inequívocamente está ligada a Homer Simpson, su talento cruzó las fronteras de Springfield y llegó incluso a convertirse en un coche. Fue voz de KITT, el coche fantástico, y también dobló a numerosos personajes de series animadas como Sonic, South Park o Futurama.

El 28 de septiembre del año 2000, a los 67 años, Carlos Revilla falleció en Madrid víctima de un infarto. Su entierro tuvo lugar en Salamanca, donde descansa desde entonces. Ahora, se da la circunstancia que, coincidiendo con el 25º aniversario de su muerte, su Salamanca recupera su memoria incorporando su tumba a un itinerario que busca poner en valor a personalidades locales que han dejado huella en la cultura y la sociedad.