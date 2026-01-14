Cuatro artesanos de Salamanca reciben el nuevo distintivo 'A' de Artesanía de Castilla y León

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha presidido este miércoles el acto de entrega del distintivo 'A' de Artesanía de Castilla y León. Esta jornada ha reunido a más de 60 artesanos procedentes de las distintas provincias de la Comunidad, entre los que se encontraban cuatro profesionales de Salamanca, quienes han recibido de forma presencial este reconocimiento a su labor y calidad. El encuentro ha contado también con la presencia de la directora general de Comercio y Consumo, María Pettit, y representantes de la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL).

El distintivo es una marca oficial creada por la Junta para identificar y promocionar los productos artesanos elaborados en la región. Este sello garantiza que las piezas proceden de talleres inscritos en el Registro Oficial de Artesanos de Castilla y León, asegurando así su autenticidad y origen. Además de reforzar la imagen del sector con una identidad común, la marca contribuirá a impulsar la comercialización al facilitar la promoción en ferias, mercados y canales digitales tanto nacionales como internacionales.

Durante el evento, la consejera ha señalado que este distintivo es mucho más que un logotipo, definiéndolo como un símbolo de calidad y diseño contemporáneo. Su implementación permitirá diferenciar y dar mayor visibilidad a las piezas elaboradas en los talleres de la Comunidad, reforzando la marca Castilla y León y facilitando el acceso a nuevos canales de venta. El diseño consiste en una 'A' recortada sobre un fondo ornamental basado en un bordado a mano del siglo XIX del Museo Etnográfico de Castilla y León, rodeada por el eslogan 'Alma y oficio', que reivindica el valor del trabajo manual frente a la producción en serie.

Junto a las placas identificativas, los artesanos han recibido materiales promocionales que incluyen versiones digitales para etiquetas, escaparates y plataformas online. Tras esta entrega presencial, el resto de artesanos registrados en Salamanca y las demás provincias podrán obtener sus placas y materiales digitales a través de los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Economía correspondientes.

Finalmente, el encuentro ha servido para avanzar en un Plan de promoción destinado a dar la máxima visibilidad al distintivo. Se busca que los talleres incorporen la 'A' en sus webs, redes sociales y embalajes para aumentar la confianza del consumidor y facilitar el acceso a nuevos mercados. Con esta iniciativa, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la artesanía, dotándola de una herramienta clave para su reconocimiento cultural y su posicionamiento comercial.