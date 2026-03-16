La derecha sigue creciendo en el bastión popular de Salamanca

Pocas provincias de España dan tan buenos resultados al Partido Popular como Salamanca. Siempre fiel a lo largo de los últimos años en todas las elecciones (locales, regionales, nacionales o europeas) estos últimos comicios no podían ser otra cosa que un claro color azul que tiñe el mapa de la provincia salmantina.

A pesar de que el reparto de procuradores ha sido exactamente igual que en las elecciones de 2022, el voto al Partido Popular ha seguido aumentando en el bastión salmantino este domingo y ha conseguido un 4,24 % más de los votos.

Sin embargo, el panorama sociológico de Salamanca no solo afecta al votante popular, sino que tras estos comicios se puede ver como todos los partidos de índole conservadora han aumentado el número de votos.

Con una participación de más de 8 puntos respecto a las anteriores autonómicas, el partido liderado por Alfonso Fernández Mañueco ha conseguido un total de 73.135 votos, algo que se traduce en un 4,24 por ciento más.

En el lado contrario se sitúa el PSOE, que, a pesar de su crecimiento en otras provincias, en Salamanca ha descendido todavía más, con solo un 29,16 % de los votos. De hecho, el número uno de la lista, Fran Díaz, no ha sido capaz ni de llevarse el voto del municipio donde es concejal, puesto que en Peñaranda de Bracamonte también ha vencido el PP.

Hablando de qué partidos han ganado en cada uno de los 362 municipios que componen la provincia de Salamanca, en 300 el PP ha sido la fuerza más votada, mientras que solo en 50 el vencedor ha sido el PSOE. Ha habido un empate entre ambas formaciones en Horcajo Medianero, Fresno Alhándiga, Puente del Congosto y Espeja.

De los municipios que quedan sin el color del bipartidismo, Vox ha sido la fuerza más votada en Peñarandilla, Pedrosillo de los Aires, Cilleros de la Bastida, Sequeros y Guadramiro, mientras que ha habido un empate entre PP y Vox en Castraz y UPL ha vencido en La Zarza de Pumareda y en El Tejado.

Por último, en la radiografía del voto global en toda la provincia de Salamanca, además de los datos mencionados de PP y PSOE, Vox ha subido también en número de votos, aunque mínimamente, al igual que UPL.

Por otro lado, el partido de Alvise, Se Acabó la Fiesta, ha sido la quinta fuerza más votada en la provincia, por encima de los partidos de izquierdas como Podemos o Izquierda Unida, este último como sexta fuerza.

Detrás de IU, Nueve CyL consigue 1.796 votos, por encima también de Podemos, cuyo candidato a la presidencia precisamente es salmantino, algo que no le ha servido para convencer al electorado de su tierra. Para cerrar el análisis, otra gran debacle, el de Fernando Castaño y Ciudadanos, puesto que solo ha conseguido el voto de 766 personas, la mayoría de la capital.