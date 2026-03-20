Un descuento de 20 céntimos por litro de combustible para transportistas, agricultores y ganaderos

Archivo - Un camión cisterna rellena el combustible de los depósitos de una gasolinera de Sevilla - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán en la economía de nuestro país. Entre ellas, el descuento de 20 céntimos por litro de combustible para los vehículos de transportistas, agricultores y ganaderos, lo que incluye camiones, autobuses, ambulancias y furgonetas.

Los sectores del campo y del transporte por carretera son algunos de los más afectados por el conflicto debido a su dependencia de los hidrocarburos. "Estos descuentos se activan para capear esta crisis y para contener, por supuesto, en todo lo posible, los precios de la cesta de la compra", ha explicado Pedro Sánchez.

Los agricultores podrán acceder a una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes y, junto al resto, se beneficiarán igualmente del descuento del IVA de los carburantes, que pasará del 21% al 10% mínimo que permite la Unión Europea. Esta última medida se traducirá en un descuento de hasta 30 céntimos (20 euros por vehículo), según el presidente del Gobierno.

"No será suficiente"

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha agradecido el paquete de ayudas anunciado por el Ejecutivo y avisado al mismo tiempo de que "no será suficiente" para los autónomos del campo, la industria y el transporte. "Necesitarán medidas adicionales", ha señalado en su cuenta de X.