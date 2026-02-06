Se desprende parte de la base de un balcón en la calle Palominos

El temporal ‘Leonardo’ está causando muchos estragos en la capital del Tormes y en la provincia de Salamanca, como ha sido el caso de la calle Palominos donde se ha desprendido un fragmento de la base en unos de los balcones.

Por suerte no ha habido que lamentar ningún herido a pesar de haberse desprendido un gran trozo del salinete, donde únicamente se han producido daños en la parte baja del mismo.

Al quedar afectada la bovedilla del balcón, los bomberos de Salamanca actuaron en el lugar retirando los cascotes y saneando el lugar, según fuentes municipales.

No es el único incidente que se ha producido durante la noche del jueves al viernes, donde se ha cortado la Vaguada de la Palma por el derrumbe de parte de una noria del antiguo convento de San Vicente.