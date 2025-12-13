El Día del Vecino se celebra en Salamanca con la esperanza de unir generaciones y continuar con las tradiciones

La plaza de Trujillo ha acogido durante la mañana de este sábado la celebración del Día del Vecino, un evento que no ha dejado a nadie indiferente y donde las actividades para todas las edades se han sucedido a lo largo de la jornada, desde las 11:00 horas y hasta las 20:00 horas de la tarde.

Como no podía ser de otra forma, FEVESA, la Federación de Vecinos de Salamanca, ha querido realizar una celebración muy especial este sábado, 13 de diciembre, en una cuarta edición de este evento que pretende unir generaciones al son de las diferentes actividades.

Como ejemplo encontramos a Isidora Herrero, presidenta desde hace 16 años de la Asociación de Vecinos de Pizarrales, enmarcada dentro de FEVESA, que lleva toda su vida viviendo en este barrio, uno de los distritos obreros de la ciudad que más cambios ha tenido a lo largo de su existencia, con historia que se remonta a muchas décadas atrás.

La propia presidenta, a SALAMANCA24HORAS, ha dejado claro un concepto que parece que se ha perdido en la capital del Tormes y en el resto de España, el concepto de familia más allá de la sangre, el poder vivir “con las puertas abiertas” porque “la gente se ayudaba mucho”.

Nostalgia pura, pero irradiando verdades en cada una de las palabras. Los tiempos han cambiado, claro, pero ante todo esto sigue existiendo esta organización vecinal que busca que las nuevas generaciones tomen el testigo y que conviertan el Día del Vecino en una tradición de fiesta y convivencia, de risas y alegrías en cada uno de los rincones del municipio salmantino, como se ha podido ver durante este sábado.

Así ha sido la celebración del Día del Vecino que busca recuperar la unión vecinal perdida en Salamanca | Mateo G.J.

Desde el comienzo la jornada ha estado abierta a todos los habitantes salmantinos, sean o no de la asociación, para así disfrutar de diferentes actividades como hinchables para los más pequeños, zumba para los más ‘bailongos’ y deportistas, la cultura salmantina de la mano de Mayalde o, como no, la perfecta sintonía entre todo lo nombrado anteriormente y una paellada abierta a todo aquel que participe.

FEVESA, además, buscaba con esta celebración dar a conocer todo el trabajo que realizan y buscar voluntarios que quieran seguir perteneciendo a las diferentes asociaciones de la ciudad. Y es que este día que nació hace 15 años llegó a tener mucho éxito en las primeras ediciones, perdiendo protagonismo a medida que pasaban los años.

Isidora Herrero dejaba claro en declaraciones a este medio que la participación de jóvenes ha disminuido notablemente en los últimos años, recordando, cómo no, esos bonitos tiempos en los que los niños salían a la calle con sus juguetes y únicamente se divertían hasta recibir el grito de sus padres para ir a comer.