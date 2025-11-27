Diferentes plazos para aplicar la subida salarial a empleados públicos para AGE, Junta, Ayuntamiento de Salamanca y Diputación

Este miércoles 26 de noviembre, 26.000 empleados públicos de Salamanca y 3,5 millones en España han visto cómo su salario se verá aumentado hasta el 11’4 por ciento desde 2025, y con carácter retroactivo, y hasta 2028 de forma progresiva.

Federico Martín, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha explicado a este medio que la subida salarial no se aplicará en el mismo plazo tanto para los empleados públicos de la Administración General del Estado, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Salamanca y Diputación de Salamanca.

Todo se debe a que, desde que entre el Decreto Ley en vigor, las demás instituciones públicas tendrán que adoptar sus diferentes acuerdos para que todo el personal estatutario, funcionario o interino, incluyendo a absolutamente todo personal que trabaje para una representación pública, pueda cobrar esta subida salarial.

Según explicaban durante el miércoles, día en el que se llegaba al acuerdo entre sindicatos y Gobierno de España, para los funcionarios de la Administración General del Estado se subirá el salario, previsiblemente, durante el mes de diciembre, cuando se apruebe el Decreto Ley como máximo este martes, 2 de diciembre.

De este modo, se tendrán que realizar los diferentes informes y dar la orden de este incremento, que afectará además de carácter retroactivo a toda aquella persona que haya trabajado un día tan solamente durante 2025.

Según los plazos que se barajan, en la Administración General del Estado se recibirá durante este diciembre, según indicaron ayer en los diferentes comunicados los sindicatos, mientras que en instituciones públicas como Ayuntamiento de Salamanca, Junta y Diputación lo recibirán en enero o febrero.

En cualquiera de los casos, desde CSIF han indicado que en el caso de que no se reciba este aumento salarial o los diferentes complementos retroactivos, no duden en ponerse en contacto con el sindicato para realizar los trámites oportunos.