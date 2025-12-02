'Dumbo, el musical que rompe barreras' conmemorará el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en Salamanca este miércoles 3 de diciembre. El Teatro Liceo acogerá a unas 300 personas usuarias de asociaciones y centro educativos de la ciudad para asistir a esta actividad.

Según fuentes municipales, 'Dumbo' ha sido el espectáculo elegido porque es accesible a todos los miembros de una familia, con una gran puesta en escena con voces en directo, que habla de la inclusión y que a mayores se centra en otros temas de actualidad como el bullying que sufren quienes son diferentes. Además, la obra está compuesta por actores con y sin discapacidad "repleto de diversas canciones que sirven de contexto para que pequeños y mayores disfruten juntos mientras aprenden la importancia de respetar a los que son diferentes".

A este espectáculo asistirán las siguientes asociaciones: AFEMC, Ariadna, Aspace, Aspar La Besana, ASPAS, Aspaym, Asperger-Tea de Salamanca, Asprodes, Atenea, CAMP La Salle, el Colegio Público Juan Jaén, Down Salamanca, AFIM, AVIVA, Insolamis, Centro de educación especial La Cañada, ONCE, Centro de educación especial Reina Sofía y SADAP.

Como completo, el Ayuntamiento ha anunciado que en los paneles luminosos de la ciudad se difundirán mensajes de concienciación para aprender no solo a respetar, sino también a convivir con las personas con discapacidad.

Miryam Rodríguez, concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, pone en valor los avances conseguidos para construir "una Salamanca más accesible, cómoda y humana", a través de programas que contribuyen a aumentar la visibilidad de personas con discapacidad y a mejorar la accesibilidad de este este colectivo, por ejemplo derribando barreras arquitectónicas mediante el rebaje de bordillos, la construcción de rampas y con la próxima puesta en funcionamiento del ascensor en las escaleras de La Riojana en Gran Vía.

En favor de este colectivo, el Ayuntamiento también ha desarrollado una campaña en colaboración con las empresas para promover la contratación de personas con discapacidad y otra para mejorar su atención en centros de salud y hospitales. Recientemente también ha habido una mejora en el transporte urbano para las personas con discapacidad visual. Otras de las mejoras se centran en el acceso a viviendas con pisos diseñados para personas con discapacidad como las de la calle Maragatería en el barrio Capuchino, cuyas primeras llaves fueron entregadas la semana pasada por el alcalde de Salamanca, igual que las de alquiler protegido en Pizarrales, con tres de las viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida, sin olvidar la puesta en marcha del Centro Victoria Adrados en el barrio de San Bernardo.