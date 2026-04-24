Los entornos de los colegios de Salamanca capital estarían superando los límites de dióxido de nitrógeno recomendados por la OMS

Mapa con la medición del aire en los entornos de los colegios de Salamanca

Ecologistas en Acción Salamanca junto con Barrios por el Clima, las asociaciones vecinales de Zoes, Garrido Contigo, Cuidamos Villamayor, Tejares, Tomás Bretón, Los Alcaldes, Volcán de Garrido, El Zurguen, el Comité de Bici Urbana Guardabarros y el Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca han participado en la última campaña de ciencia ciudadana sobre la medición de la calidad del aire en los entornos de los colegios.

En el informe obtenido detallan que los “entornos escolares de Salamanca suspenden en calidad del aire”, superando los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

Teresa Vicente, que forma parte del equipo de Ecologistas en Acción de Salamanca, y Mar Caicedo, de Barrios por el Clima, han explicado en una rueda de prensa los resultados de esta quinta campaña, exponiendo algunos de los problemas a los que se están afectando los menores salmantinos respecto al aire que están respirando y han propuesto algunas soluciones, además de señalar al Ayuntamiento de Salamanca como responsable de unas cifras que califica como “alarmantes”.

Teresa Vicente de Ecologistas en Acción de Salamanca y Mar Caicedo de Barrios por el Clima | Salamanca24horas

Para entender los resultados que han obtenido, han indicado primeramente que los límites legales que actualmente están vigentes son de 40 microgramos por metro cúbico y que los nuevos limites legales que va a obligar a cumplir Europa se rebajarían a 20 microgramos por metro cúbico. Partiendo de esta base, los datos que han expuestos sobre Salamanca es que “hay dos centros que han roto la barrera del límite legal vigente de 40 microgramos por metro cúbico” que son el San Juan Bosco que tendría, según ecologistas en acción con 45,9 microgramos por metro cúbico y el Juan Jaén (40, 2 microgramos por metro cúbico).

El resto de los colegios que han participado en el estudio se pueden ver en la siguiente imagen y superan los 15 microgramos por metro cúbico, inclusive el CEIP Piedra de Arte de Villamayor con 17,3 microgramos por metro cúbico, que sería el que refleja un aire más “limpio” al encontrase en el alfoz. También declaran que el CEIP Santa Catalina, que se encuentra ubicado dentro de la Zona de Bajas Emisiones, es de los pocos colegios que respira un aire más limpio (19,1 microgramos por metro cúbico).

Datos de la medición del aire en los entornos de los colegios de Salamanca | Ecologistas en Acción Salamanca/Barrios por el Clima

Los expuestos indican, según esta investigación, que los datos expresan una realidad muy diferente a la que marcan las estaciones oficiales de Salamanca que se encuentran en la calle La Bañeza y en La Aldehuela; los indicadores de la Bañeza son de 15,4 microgramos por metro cúbico (datos registrados en noviembre de 2025). Por esta razón, Ecologistas en Acción y Barrios por el Clima de Salamanca piden un cambio en la planificación actual por parte del Ayuntamiento, haciendo hincapié en que las restricciones de tráfico funcionan y que es el tráfico “la fuente de contaminación más importante”. También achacan al Consistorio salmantino que “la ZBE no se ha diseñado pensando en la salud, sino en el trámite administrativo, pensando en no molestar demasiado al coche”.

Otro de los datos que han reiterado es que, si se aplica la nueva normativa de Europa de los 20 microgramos por metro cúbico, “el 85% de la ciudad de Salamanca no cumpliría la calidad del aire que deberían de respirar los menores”.

Para revertir esta situación, Ecologistas en Acción y Barrios por el Clima proponen las siguientes medidas propuestas para transformar los entornos escolares ya se ha hecho en ciudades de Reino Unido, Francia o Italia:

Pacificar el 100% de los entornos escolares

Limitar la velocidad a 20km/h

Controlar y monitorizar los niveles de contaminación atmosférica y acústica

Crear caminos escolares y carriles bicis

Transporte público compartido, en bicicleta y peatonal

Eliminar los aparcamientos dentro de los centros escolares

Limitar el aparcamiento y el tráfico

Penalizar la doble fila en la puerta de las escuelas

ZBE específicas para entornos escolares y otros sensibles

A mayores instan al Ayuntamiento a que exija a la Junta de Castilla y León a aumentar el número de medidores de la calidad del aire y que los sitúen en las zonas con tráfico de la ciudad; a crear un plan integral de protección de los entornos escolares para reducir la contaminación atmosférica; naturalizar los entornos escolares y transformar las calles de tráfico en zonas verdes y áreas de juego; e incentivar el uso del transporte público en la población escolar.