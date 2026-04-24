El Ayuntamiento asegura que la Agencia Europea del Medio Ambiente posiciona a Salamanca "entre las ciudades de España e incluso de Europa con mejor calidad del aire"

Las plataformas de Ecologistas en Acción y Barrios por el Clima de Salamanca han mostrando este viernes ante los medios de comunicación una serie de datos respecto a la calidad del aire en los entornos de los de los centros educativos, indicando que "superan los límites de dióxido de nitrógeno recomendados por la OMS".

Se trata de un estudio, según ha expuesto, que cuenta con "un estricto rigor técnico", donde las mediciones se han realizado mediante "captadores pasivos de difusión, un sistema estandarizado y analizado por laboratorios acreditados que garantiza resultados fiables, contrastables y precisos". Y advierten de que los resultados son "cifras alarmantes".

Relacionado Los entornos de los colegios de Salamanca capital estarían superando los límites de dióxido de nitrógeno recomendados por la OMS

Tanto Ecologistas en Acción y Barrios por el Clima de Salamanca culpabilizan al Ayuntamiento de Salamanca porque, dicen, "incumple la ley actual mientras se apoya en una estación oficial ubicada en una zona no representativa".

Al respecto, fuentes municipales indican a Salamanca24horas que los asuntos relacionados con la calidad del aire son competencia de la Junta de Castilla y León, y manifiestan que estudios oficiales de la Agencia Europea del Medio Ambiente muestran que "Salamanca está entre las ciudades de España e inluso de Europa con mejor calidad del aire".

Visor de calidad del aire en Salamanca | MITECO

Este posicionamiento se trata, argumentan, de las medidas que se vienen desarrollando por parte de Consistorio para "contribuir a una ciudad aún más saludable y con una mejor calidad de vida".

Una de las "exigencias" por parte de Ecologistas en Acción y Barrios por el Clima de Salamanca hacia el Ayuntamiento es naturalizar los entornos escolares y transformar las calles de tráfico en zonas verdes y áreas de juego; en este aspecto, desde el Ayuntamiento hacen referencia a "la plantación histórica de 32.000 árboles en los últimos meses", afirmando que "ya hay más de 127.000 árboles en zonas verdes municipales" que se suma a la vegetación en la ribera del río Tormes y del campus universitario donde "hay más de un árbol por habitante".

En cuanto a otra de las recomendaciones del uso del transporte público, las mismas fuentes municipales señalan que "Salamanca dispone de un transporte público 100% ecológico, con autobuses eléctricos o propulsados por gas"; que "la flota del servicio de limpieza es 100% ecológica"; y que "más del 40% del parque móvil municipal está compuesto por vehículos ECO".

En la misma línea, el Ayuntamiento expresa que el casco histórico de la capital es en "su mayor parte peatonal", donde se han ampliado las zonas verdes; que se ha facilitado la movilidad sostenible con más de 127 kilómetros de carril bici junto con el alfoz y cerca de 50 bases para el alquiler de bicicletas; que se esta promoviendo la eficiencia energética en edificios municipales y en el alumbrado público; y que hay cerca de 70 aparcamientos gratuitos para vehículos en el extrarradio para reducir el tráfico en la ciudad.

Asimismo, el visor de calidad del aire del Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico posicionan a Salamanca con unos valores por debajo de los 50 microgramos por metro cúbico.