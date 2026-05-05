Educación garantiza los servicios mínimos para la huelga del 7 de mayo en todas las Escuelas Infantiles de Castilla y León

El pasado mes de abril se notificó la convocatoria de una huelga nacional de maestros de Educación Infantil, que incluye la etapa de 0 a 3 años, para el 7 de mayo.

Con motivo de esta huelga, liderada por el sindicato CCOO, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León afirma que de cara al jueves se garantizarán todos los servicios esenciales en todos los centros docentes públicos de la comunidad.

Según recoge la agencia Europa Press, la resolución publicada en el Bocyl afecta a los centros dependientes de la Administración autonómica frente a un paro promovido por las organizaciones sindicales FE-CCOO y CGT.

En este sentido, la orden subraya que es "imprescindible asegurar el interés general y el derecho fundamental a la educación sin coartar los derechos individuales de los trabajadores"; y para las Escuelas de Educación Infantil dependientes de la Junta, los servicios esenciales establecen la permanencia obligatoria de un responsable del centro, un técnico superior de educación infantil por cada unidad, un miembro del personal de servicios y un trabajador de cocina.

En otros centros con unidades autorizadas de este primer ciclo, como los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP), Centros Rurales Agrupados (CRA) o Centros de Educación Obligatoria (CEO), se ha fijado la presencia de un técnico superior de educación infantil por unidad.