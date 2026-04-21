Una emotiva ovación y una 'sonrisa al cielo': los Premios de Castilla y León comienzan con un homenaje a María Caamaño

María Caamaño es recordada en la entrega de la 42 edición de los Premios de Castilla y León

La 42 edición de los Premios de Castilla y León que se están celebrando en la mañana de este martes 21 de abril en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid han comenzado con una calurosa ovación y el envío simbólico de una 'sonrisa al cielo', en homenaje a María Caamaño, la eterna "Princesa guerrera futbolera", que falleció el pasado jueves 16 de abril en Salamanca.

El recuerdo de María se ha llevado el primer aplauso de esta reconocida gala de la Junta, donde se ha reivindicado el "coraje" y la "valentía" de esta niña de tan solo 13 años, víctima de un Sarcoma de Ewing. En la pantalla se ha proyectado la imagen de la entrega de la medalla a la menor por parte del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, hace un año cuando fue galardonada con el Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales 2024.

La galardonada María Caamaño Múñez recibiendo el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales 2024 | Pablo Requejo - Europa Press

Este año recoge su testigo Proyecto Hombre, entidad reconocida con sus sedes en Salamanca, Valladolid, Burgos, El Bierzo y León por la incansable labor realizada en el abordaje de trastornos adictivos. El premio ha sido recogido por Manuel Muiños, presidente nacional de la asociación y de Proyecto Hombre Salamanca.