Encuentran sin vida a Ricardo Chamorro, padre del joven que viajaba desde Salamanca a Adamuz

Hallan sin vida a Ricardo Chamorro, una de las personas cuya familia había denunciado la desaparición, y en donde su hijo pedía ayuda para viajar desde Salamanca hasta Adamuz para localizar a su padre.

El estudiante salmantino, en un mensaje en la red social ‘X’, ha expuesto que “Buen amigo, persona, marido y padre. Te echamos de menos donde estés, te fuiste de una manera muy injusta, no te olvidaremos. D.E.P”, confirmando así la fatal noticia.

Ricardo Chamorro Cáliz, de 57 años, era uno de los pasajeros que viajaba en el vehículo que se dirigía de Huelva a Madrid. Sus familiares, desde que se enteraran de la noticia, preguntaron en todos los hospitales de la zona sin localizar al mismo hasta que a última hora de la tarde de este lunes, 19 de enero, las autoridades confirmaran el fallecimiento.