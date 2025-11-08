El entorno del accidente en Calzada de Medina sufre microcortes de luz para asegurar el servicio

Salamanca se encuentra sufriendo algunos microcortes de luz y, tal y como ha podido saber SALAMANCA24HORAS, son consecuencia del terrible accidente de tráfico mortal que se ha producido esta madruga en la calle Calzada de Medina.

Iberdrola asegura a este medio que el impacto el vehículo contra el poste eléctrico no solo ha conllevado un fusible fundido, sino que también se ha visto afectado un clave de microfusión. De esta manera, se están llevando a cabo algunos microcortes de luz controlados para dejar sin servcicio esa línea y que los técnicos puedan arreglarla a la mayor brevedad posible y, de esta manera, reestablecer la situación por completo.

Así, los vecinos del entorno cercano a la vía del siniestro puede que estén notando que se quedan sin luz en intervalos no superiores al minuto. El motivo es este, el estar asegurando un servicio correcto y seguro.