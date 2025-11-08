Fallece en un accidente de tráfico en Calzada de Medina una mujer perteneciente a la familia de 'Isi' García Carro

Otras dos mujeres han resultado heridas en el accidente

Una persona fallecida y dos heridas muy graves en un accidente de tráfico en Calzada de Medina | Mateo García

Durante la madrugada del viernes a este sábado, se ha producido un accidente de tráfico mortal en la calle Calzada de Medina de Salamanca.

Ha sido alrededor de las 5:00 horas cuando se ha producido el siniestro en el que ha fallecido una mujer, quien conducía el vehículo. Tal y como ha podido saber SALAMANCA24HORAS, la fallecida pertenecía a la familia de 'Isi' García Carro, conocido delincuente merchero, también ya fallecido en 2018.

Además, de la mujer fallecida, hay al menos otras dos mujeres más en estado muy grave. Las tres han tenido que ser excarcelarlas por los Bomberos y hasta dos ambulancias, una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil, se han desplazado al lugar de los hechos. La de soporte vital básico es la que finalmente ha trasladado a las heridas al hospital.

Al parecer, el vehículo habría chocado contra un poste.

