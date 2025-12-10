Entregados los Premios Ciudad de Salamanca de Poesía y Novela 2025: "Estamos muy satisfechos de incorporar a grandes autores"

Mercedes Escolano y José Antonio López Nevot han recogido este miércoles los Premios Ciudad de Salamanca de Poesía y Novela, respectivamente, en un acto celebrado en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de la ciudad. "Ya forman parte del patrimonio de esta ciudad. Estamos muy satisfechos de incorporar cada año a grandes autores, que son la muestra visible del compromiso que mantenemos con la cultura y el talento", ha defendido el alcalde, Carlos García Carbayo.

"La Literatura te ayuda a sobrevivir"

Mercedes Escolano se ha alzado en la categoría de poesía gracias a 'Sol y Sombra', elegida por unanimidad por el jurado. "Estoy como en una nube de alegría y estupor. Cuando vi el número de autores que se habían presentado me sorprendió que mi obra fuera la elegida", ha reconocido.

La gaditana comenzó a escribir a muy temprana edad y publicó su primer libro a los 18 años. Sus compañeros y profesores de instituto fueron los primeros en leerlo y en descubrir sus dotes pese a haber suspendido la asignatura de Literatura, a la que debe tanto: "Te ayuda a sobrevivir, sobre todo cuando llegan los malos momentos".

'Sol y Sombra' nace precisamente de una época complicada de la premiada. "Refleja ese ensimismamiento, ese deseo de estar en silencio y de buscar la compañía de algunos autores", admite. Entre esos escritores se encuentan poetas olvidados y rescatados para sus lectores, a quienes invita igualmente a descubrir el lado más humanístico de la mujer.

"Es la lucha de una mujer ultrajada"

José Antonio López Nevot, por su parte, ha sido galardonado por su novela 'Leonor y los virreyes', ambientada en el Siglo de Oro de España. "Es la historia de una familia peculiar y bifurcada en dos ramas: la legítima y la ilegítima. Cuando desaparece la primera, los ilegítimos se convierten en los protagonistas. El más pequeño llegará a ser virrey", explica.

La ficción y la realidad conviven en cada página de la obra, nacida de "un hallazgo fortuito" en el Archivo de la Real Chancillería de Granada. "Me despertó el deseo de conocer la historia de Leonor Manrique de Lara", cuyas vivencias se han recreado con una marcada reivindicación femenina: "Es la lucha de una mujer ultrajada por zafarse de sometimientos masculinos en una sociedad patriarcal".

Gran participación

Al premio Ciudad de Salamanca de Novela se han presentado 599 novelas. La mayoría, de autores residentes en España, pero también de escritores pertenecientes a otros treinta países, como Argentina y Estados Unidos. La participación al galardón de poesía ha sido aún mayor, con 868 obras postuladas.