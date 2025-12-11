Dos escenarios para la subida del SMI: 37 euros sin tributar o 56 euros tributando

Sindicatos, patronal y Ministerio de Trabajo plantean tres tipos de subida del salario mínimo interprofesional. Y es que a medida que sube el coste de vida en España, desde el Gobierno de España se han ido planteando diferentes escenarios para igualar ambos puntos.

CCOO, UGT y CSIF propusieron una subida del 7,5 por ciento, mientras que la patronal ha dictaminado que lo mejor sería un 1,5 por ciento tras la reunión mantneida entre CEOE y Cepyme.

En este caso, el Ministerio de Trabajo, a través de su comité de expertos, propone una subida del 3,1 por ciento sin tributación al IRPF, mientras que con tributación sería de 4,7 por ciento. Según ha adelantado EL PAÍS sería de 37 euros y hasta los 1.221 euros en el primer caso, y de 56 euros y hasta los 1.240 euros en el segundo caso.

En otras ocasiones, Yolanda Díaz ha expresado que respetará la decisión del comité de expertos, por lo que podría ser una de las decisiones definitivas. Por otro lado, y ante la polémica de la tributación, ha expuesto que este año no tributaría por la introducción de una deducción en la declaración de la Renta de cara a 2026.