La escultura inspirada en la 'escalera de la muerte' de Mauthausen cambia de artista y de diseño y será inaugurada en mayo

La escultura inspirada en la 'escalera de la muerte' de Mauthausen que homenajerá a los salmantinos deportados a campos de concentración nazis ha cambiado de artista y de diseño, según ha reconocido el presidente de la asociación Salamanca Memoria y Justicia, Julio Fernández, a este medio. La modificación ha provocado el retraso de la inauguración de la obra, prevista inicialmente para verano de 2025 en el paseo fluvial, cerca del puente de Enrique Estevan.

Ignacio Villar recoge el testigo de Jerónimo Calvo Rodero y Manuel Calvo Rodero y será el encargado de realizar la obra. "Se ha comprometido a tener el monolito de los deportados a Mauthausen para mayo de este año, que es cuando se cumple el aniversario de la liberación del campo de concentración", ha añadido Julio Fernández.

El famoso escultor ha optado por otro diseño. "Ya no va a ser lo que era una reproducción de la escalera de Mauthausen en piedra Villamayor". Una parte de la obra simulará los 186 escalones de la mina del campo por los que los prisioneros debían subir cargando pesados bloques de granito, pero lo hará en un hierro "que es muy típico en las esculturas de este tipo".

'Escaleras de la muerte'. Bundesarchiv

Lo que sí se mantiene es la ubicación en el paseo fluvial. El presidente de Salamanca Memoria y Justicia agradece el interés mostrado por el Ayuntamiento en que la escultura se sitúe junto al río y su aportación económica, ya que los 30.000 euros que cuesta han sido sufragados por el consistorio.

Salmantinos en Mauthausen

Mauthausen es el campo de concentración nazi al que fueron deportados la mayoría de salmantinos. Entre ellos, Pablo Agraz. Llegó en el segundo convoy de españoles, fue destinado al grupo de adoquineros y realizó trabajos forzados en la cantera.. El boxeo le salvó la vida, ya que participaba en combates organizados por las SS. Fue liberado en mayo de 1945 por las tropas norteamericanas.