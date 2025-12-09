El Estatuto Médico que motiva la huelga, rechazado por el Gobierno de España porque “rompe con la idea de gestión”

CESM, la Confederación Española de Sindicatos Médicos, ha convocado cuatro días de huelga para solicitar al Gobierno de España una serie de reivindicaciones que consideran esenciales para un correcto funcionamiento de la Sanidad.

Entre todas ellas, se encontraba el Estatuto Médico, deseado y codiciado por los facultativos para poder garantizar la profesión sanitaria sin saturación laboral y con una serie de derechos que se garantice a través de la legislación.

Según ha destacado Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, el Gobierno de España cree que "rompe la idea de que el sistema sanitario tiene que ser gestionado como una conjunción de profesionales que trabajan en equipo para la atención del paciente. Ese punto, que para el sindicato convocante parece ser un elemento fundamental, para nosotros supone un elemento de ruptura de la ordenación jurídica del propio sistema sanitario y de cómo coordinamos y protegemos los derechos y deberes del conjunto de los profesionales", según ha expuesto en ‘La Hora’ de TVE.

Eso sí, ha indicado que desde el propio Ministerio de Sanidad se va a estudiar reducir las guardia de 24 horas a 17 horas, reducir la jornada de la semana laboral a 45 horas, que en muchos casos se superaba, o el fin de la temporalidad mediante OPEs obligatorias cada dos años.

Por otro lado, las diferencias entre el Gobierno de España y la institución regional, además de las competencias que tendrían ambas, haría que pudiera producirse “una invasión de competencias a las comunidades autónomas, exponiéndonos a que la norma pueda ser recurrida y ser tirados abajo los posibles avances que puedan estar ahí”.