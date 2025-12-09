Nueve días para entender el hartazgo de una profesión vital: ¿qué motivos tienen los médicos para protestar y qué piden?

Los facultativos de Salamanca y del resto de España han arrancado cuatro días de huelga que prometen ser un caos para el sistema sanitario. Aunando puente, un fin de semana y los diferentes paros, se suman nueve días en donde el sindicato médico convocante CESM busca hacerse notar en esta profesión esencial. En palabras de Ángel Bajo, presidente en Salamanca, “somos los capitales de la Sanidad”. Cortita y al pie.

Desde hace años se llevan pidiendo una serie de reivindicaciones con las que mostrar su labor ante el Gobierno de España y más en concreto hacia el Ministerio de Sanidad de Mónica García.

Primeramente, cabe destacar que afectará a la provincia de Salamanca a pesar de que se han garantizado los servicios mínimos de tarde y de mañana en la capital del Tormes y en los centros de salud de provincia, tanto en medicina familiar como en las urgencias.

Relacionado Sanidad garantiza los servicios mínimos en la huelga médica en Salamanca ante el descontento de los facultativos

En cuanto a esto último, en atención especializada habrá un total de 138 médicos durante la mañana, 53 de tarde (23 de guardia localizada) y de 53 por la noche (23 de guardia localizada). En urgencias hospitalarias, habrá un total de 10 por la mañana, 9 por la tarde y 6 por la noche, mientras que en otros licenciados sanitarios tendrán 29 de mañana, uno de tarde localizado y otro de noche localizado. En Atención Primaria habrá médicos en todos los centros de salud de mañana y de tarde, exceptuando por la noche en los de la capital salmantina.

Por otro lado, entre las reivindicaciones principales se encuentran las de crear un Estatuto Médico en la que se rijan por unas normas propias con categorías sanitarias acordes a sus estudios. Ante esto, la creación del grupo A1+ sería crucial para el bienestar de los facultativos. Además, también han pedido cotizar por las horas trabajadas de manera correcta en las guardias nocturnas que se realizan, además de computar estas horas para permitir una jubilación anticipada.

Del mismo modo, desde CESM también han dejado claro que habría que poner fin a las 45 horas semanales que se superan en la actualidad y que consideran insostenible.

Entre los temas que preocupa es el aumento de las enfermedades respiratorias, que este año ha llegado más pronto y en donde las hospitalizaciones han hecho que se tenga que abrir el hospital de los Montalvos para evitar la saturación del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Nueve días que sirven para entender el hartazgo de una profesión que lleva pidiendo oxígeno desde hace años donde “el Ministerio de Sanidad nos menosprecia”, en donde ha expuesto que “no se quieren sentar a negociar con nosotros y eso nos ha hecho tener que convocar huelga, para obligar a los mismos reunirse con nosotros”.