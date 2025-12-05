Salamanca afronta el inicio de un periodo crítico en la Sanidad por la huelga médica, la gripe y el encadenamiento de festivos

Se vienen ‘días negros’ en la Sanidad en Salamanca, la región y en el resto de España. Con el aumento de la gripe que ha llegado de manera temprana durante este 2025, con una nueva variante K cuyos síntomas son los mismos que la gripe estacional, y la huelga médica del 9 al 12 de diciembre y con un puente de por medio y dos fines de semanas, todo hace indicar que se vienen días complicados en la provincia charra.

Todo un mejunje que se ha preparado especialmente durante estos días para protestar en contra del Estatuto Marco que los médicos consideran inaceptable y en algunos casos, como han indicado a SALAMANCA24HORAS en más de una ocasión “siendo un menosprecio absoluto a nuestra profesión”.

Desde hace años, los médicos de España han intentado reunirse con la ministra de Sanidad, Mónica García, sin conseguirlo hasta que se han puesto en huelga y por ende, así obligar a las instituciones a convocar mesas de reuniones para conocer cuáles son los problemas.

No es de recibo que dependiendo actividades similares pongan mínimos diferentes

Para ello, Ángel Bajo, presidente de CESM, sindicato organizador de la huelga, ha declarado que en la última reunión mantenida el lunes ha cambiado el tono de la negociación pero “los avances han sido mínimos, por lo que mantenemos la huelga a pesar de que han salido informaciones de que se iba a desconvocar”.

Ante una huelga en la que se exige un Estatuto Médico propio para los facultativos, ademá de compensaciones económicas acordes al nivel de estudios y a las especialidades realizadas, el descontento en esta ocasión se ha dado también por los servicios mínimos que habrá en Salamanca y en Castilla y León, donde “no es de recibo que dependiendo actividades similares pongan mínimos diferentes. Se ha hecho para garantizar en muchos casos los servicios quirúrgicos, algo que vamos a recurrir”.

En este sentido, y según ha indicado el propio Ángel Bajo, se han multiplicado estos servicios en especialidades como traumatología, anestesiología o demás ámbitos relacionados con las operaciones, lo que ha sentado muy mal a este sector debido a que la propia huelga no tendrá tanta incidencia como la pasada con cuatro quirófanos de 30 abiertos y pausando en algunos casos el inicio de las operaciones.

Eso sí, el propio consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha mostrado su preocupación ante la huelga antes la visita realizada al hospital de Salamanca al que sería el nuevo edificio de consultas, declarando que iba ser una "tormenta perfecta" ante la preocupación de que pudiera ocurrir una situación similar a la vivida en octubre.

Los médicos de cabecera son los que más preocupan en esta huelga

Ante una huelga convocada en fechas complicadas, uniendo puente, fines de semana y, por supuesto, las propias enfermedades respiratorias, Bajo ha explicado que “el problema es que son muchos días y esto se ha decidido a nivel nacional. En Castilla y León hemos pensado en otras fechas, pero a nivel nacional han pensado que el impacto será mayor durante estas jornadas. Son muchos días de huelga y el impacto en algunos servicios se va a dar aunque se amplían los servicios mínimos como es en Urgencias para evitarlo”.

Por otro lado, esta huelga, aunada a la gripe, al puente y a los dos fines de semana, no solo afectará a los hospitales de Castilla y León y al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, sino que también lo hará a los diferentes centros de salud de la provincia charra.

Bajo ha destacado que “los médicos de cabecera son los que más preocupan en esta huelga. Lo peor es que la ministra no dice nada y parece que le da igual que le afecte o no a los pacientes. No le preocupa nada y no tiene ni un minuto de dedicación a nosotros”.

Es increíble es que no quieran un razonamiento que está llevando al enfado generalizado de la profesión médica

El desconecto viene con el propio Gobierno de España, donde “nosotros solo queremos que se sienten a negociar. Tenemos unas características especiales y tenemos una preparación muy superior a cualquier otro estamento de la sanidad pública con una formación mucho más amplia, e incluso con una responsabilidad diferente a cualquier otra figura”.

Ha lanzado además un mensaje de ánimo para los compañeros de profesión que entren a trabajar el día 15, donde el volumen de trabajo será mucho mayor ante los nueve días en los que la sanidad salmantina estará ‘parada’.

Para concluir, y lanzado ese dardo a Mónica García, desde CESM se sigue viendo como incomprensible “la falta de voluntad por negociar”, donde “es increíble es que no quieran un razonamiento que está llevando al enfado generalizado de la profesión médica”.

Servicios mínimos en Salamanca

En cuanto a la Atención Especializada en Salamanca, en cuanto a los servicios mínimos que estarán disponibles en los licenciados especialistas serán de 138 durante la mañana, 53 de tarde (23 de guardia localizada) y de 53 por la noche (23 de guardia localizada). En cuanto a los médicos de urgencias hospitalarias, habrá un total de 10 por la mañana, 9 por la tarde y 6 por la noche, mientras que otros licenciados sanitarios tendrán 29 de mañana, uno de tarde localizado y otro de noche localizado.

Por otro lado, habría que destacar la Gerencia de Atención Primaria, donde habrá de mañana licenciados especialistas de medicina familiar y pediatría en todos los centros de salud exceptuando en el SUAP de Salamanca, en Aldeadávila y en Vitigudino. De tarde habrá en todos los centros de salud incluídos los de Casto Prieto, Garrido Norte, Garrido Sur, La Alamedilla, Pizarrales, San Juan, San Bernardo, Sancti-Spíritus, Tejares, Universidad Centro y Capuchinos, en los que en un principio por la tarde no había nignún médico de guardia y se suma uno más a este horario. De noche en cuanto a Atención Primaria, en los centros de salud de Salamanca no habrá médicos de noche y en los demás sí.

También habrá servicios mínimos en las Emergencias Sanitarias con personal propio, donde habrá uno en Salamanca, otro en Béjar y otro en Ciudad Rodrigo. En cuanto al personal concertado habrá uno de mañana y tarde en los helicópteros, y uno de mañana, tarde y noche en la UVI de Salamanca. En las Gerencias de Salud de Área habrá un médico inspector de guardia de mañana.

Documento Servicios mínimos de los facultativos en la huelga médica de Castilla y León Consúltalo

Ante esto, se han realizado correciones que se han publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, donde ha afectado en Salamanca en cuanto a Atención Primaria.

Situación de la gripe actual y urgencias sanitarias

Ante la situación que se está viviendo en la actualidad en Salamanca, donde los positivos por gripe han crecido de manera pronunciada en la capital del Tormes y en el resto de la provincia, Ángel Bajo ha indicado una serie de factores que preocupan no solo en estas fechas, sino en el día a día.

Como es lógico, esto afectará a la atención que se podría recibir en hospitales y centros de salud, a lo que ha indicado que “en Urgencias están pasando por un momento muy malo, sobre todo porque la afluencia está siendo muy elevada y el déficit de personal es acuciante”.

No encuentran personal al que contratar

Además, ha hecho hincapié en que no es por la voluntad por parte de las instituciones de contratar más personal, prioridad que tienen en la actualidad, sino que “no encuentran personal al que contratar”.

Para concluir con respecto a la cantidad de personas que están asistiendo a Urgencias y donde las consultas son cada vez mayores, ha dejado claro que “ya veremos cómo evoluciona pero es un problema muy preocupante”.

Desde el hospital de Salamanca han asegurado que las Urgencias funcionan al ritmo normal en la actualidad a pesar de la incidencia de la gripe y de otras enfermedades respiratorias, donde sumando las urgencias de Béjar y las pediátricas se producen unas 400 atenciones diarias.