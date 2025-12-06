Sanidad garantiza los servicios mínimos en la huelga médica en Salamanca ante el descontento de los facultativos

La huelga de médicos que afectará a Salamanca del 9 al 12 de diciembre afectará a los centros de salud de la provincia y al hospital de Salamanca, lo que ha obligado a establecer unos servicios mínimos para evitar el colapso del pasado mes de octubre en los quirófanos.

Cabe destacar que el sindicato médico CESM está en desacuerdo con estos servicios mínimos, donde ya intentaron recurrir para que la huelga tuviera su efecto y así atisbar la importancia de los facultativos.

Los servicios mínimos se han querido garantizar tanto en el CAUSA como en la Atención Primaria, por lo que el funcionamiento será similar a otras veces.

En cuanto a la Atención Especializada en Salamanca, en cuanto a los servicios mínimos que estarán disponibles en los licenciados especialistas serán de 138 durante la mañana, 53 de tarde (23 de guardia localizada) y de 53 por la noche (23 de guardia localizada). En cuanto a los médicos de urgencias hospitalarias, habrá un total de 10 por la mañana, 9 por la tarde y 6 por la noche, mientras que otros licenciados sanitarios tendrán 29 de mañana, uno de tarde localizado y otro de noche localizado.

Por otro lado, habría que destacar la Gerencia de Atención Primaria, donde habrá de mañana licenciados especialistas de medicina familiar y pediatría en todos los centros de salud exceptuando en el SUAP de Salamanca, en Aldeadávila y en Vitigudino. De tarde habrá en todos los centros de salud incluídos los de Casto Prieto, Garrido Norte, Garrido Sur, La Alamedilla, Pizarrales, San Juan, San Bernardo, Sancti-Spíritus, Tejares, Universidad Centro y Capuchinos, en los que en un principio por la tarde no había nignún médico de guardia y se suma uno más a este horario. De noche en cuanto a Atención Primaria, en los centros de salud de Salamanca no habrá médicos de noche y en los demás sí.

También habrá servicios mínimos en las Emergencias Sanitarias con personal propio, donde habrá uno en Salamanca, otro en Béjar y otro en Ciudad Rodrigo. En cuanto al personal concertado habrá uno de mañana y tarde en los helicópteros, y uno de mañana, tarde y noche en la UVI de Salamanca. En las Gerencias de Salud de Área habrá un médico inspector de guardia de mañana.

Documento Servicios mínimos de los facultativos en la huelga médica de Castilla y León Consúltalo

El pasado jueves, 4 de diciembre, se publicaron en el Boletín Oficial de Castilla y León una serie de correcciones al primero de los servicios mínimos y que afectaban a la Atención Primaria de Salamanca.