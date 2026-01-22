La evolución de la gripe en Salamanca: llegada antes de tiempo, más control que otros años y una huelga médica que puso en riesgo la estabilidad sanitaria

La gripe ha vuelto a causar sus estragos en Salamanca y en el resto de la provincia, y es que los hospitales y los centros de salud se han vuelto a ver saturados, al igual que en otros puntos de España, ante unas infecciones respiratorias agudas (IRA) que no han dado tregua desde que comenzase a ascender la curva en el mes de noviembre de 2025 y que irán remitiendo con el pasar de las próximas semanas.

Los datos que se proporcionan suelen a ser a nivel regional, pero la gran incidencia que se ha vivido otros años en el hospital de Salamanca, además de los centros de salud de la capital y provincia, dejan entrever los números del Tormes. Estas cifras se han visto incrementadas con anterioridad a otros años, arrancando las infecciones respiratorias un mes antes de lo normal de manera que algunas enfermedades como el SARS-CoV-2, la gripe A de subtipos H1 y H3, así como los rinovirus o las VRS, han hecho saltar las alarmas de los centros sanitarios.

Arranca el otoño y con ello las IRA

El regreso del verano, el comienzo de la llegada del frío y, como no, la vuelta al cole, hizo que una de las enfermedades respiratorias agudas tomara protagonismo en septiembre, el coronavirus, que empezó a propagarse rápidamente entre la población, especialmente en los mayores de 75 años que habían sufrido por aquel entonces hospitalizaciones, así como las visitas a las Urgencias médicas del centro de salud de la calle Valencia y al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

El mes de septiembre finalizaba pues con 766 casos por cada 100.000 habitantes, destacando especialmente el SARS-CoV-2 por encima del síndrome gripal. En los primeros el umbral estaba en los 68 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en el segundo de 45 casos por cada 100.000 habitantes.

Datos de enfermedades respiratorias agudas a 5 de octubre de 2025

Octubre fue un mes donde los datos iban bajando progresivamente como lo demuestra la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León, con un factor clave en esta época, el cambio en la positividad del covid y de la gripe.

Las hospitalizaciones aumentaron en la semana del 6 al 12 de octubre, con 656 personas enfermas por cada 100.000 habitantes, pero con 34 por enfermedad relacionada con el Covid-19 y 49 por síndrome gripal.

En este aspecto, las personas mayores de 75 años también ingresaban con más asiduidad en los hospitales de la región, disminuyendo por coronavirus y aumentando por rinovirus y gripe A.

Para comienzos de noviembre todo hacía prever una situación de calma en cuanto a las enfermedades respiratorias y más con los datos sobre la mesa que indicaban 501 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto al coronavirus los números estaban en los 13 por cada 100.000 habitantes, y en el síndrome gripal 23 por cada 100.000 habitantes.

Los positivos en las muestras centinelas estaban en el 4,2 por ciento en cuanto al SARS-CoV-2 mientras que era del 22,9 por ciento en el virus de la gripe. Por otro lado, y como paradoja, hubo un pequeño repunte en las urgencias hospitalarias pediátricas, con muy poca repercusión en las hospitalizaciones. En este aspecto, preocupaba además la bronquitis y bronquiolitis, pero con nivel de intesidad bajo.

Datos de enfermedades respiratorias agudas a prinicpios de noviembre

Noviembre da la bienvenida a las enfermedades respiratorias aguda antes de tiempo

Noviembre arrancó con un repunte acusado en cuanto a los positivos por gripe, disminuyendo drásticamente los de coronavirus. De los 549 casos por cada 100.000 habitantes de las IRA, únicamente 2 eran por Covid-19 mientras que 51 fueron por síndrome gripal.

Así pues, en la segunda semana del decimoprimer mes de 2025 el 40,4 por ciento de los positivos en las muestras centinelas correspondieron a gripe, produciéndose un gran aumento en niños de entre 5 y 14 años y aumentando también las hospitalizaciones y las visitas a urgencias por parte de los mayores de 75 años.

Aparecía en escena otra enfermedad que sería clave más adelante, el VRS, el virus respiratorio sincicial humano que afectará en un futuro a los más pequeños de la casa y especialmente a los menores de cinco años.

Con el paso de las semanas crecían de manera exponencial los datos de la gripe, alcanzado los 741 casos por cada 100.000 habitantes en las IRA, con 117 siendo por síndrome gripal y 2 únicamente por covid.

Las muestras centinelas de covid disminuían también hasta el cero por ciento, mientras que seguía creciendo el VRS hasta el 5,7 por ciento y la gripe hasta el 41,4 por ciento.

Finales de noviembre anticipaba de manera previa la llegada de la gripe, esperada normalmente para después del puente de diciembre pero que hacía acto de presencia semanas antes de las Navidades, otras de las fechas marcadas en la agenda sanitaria.

Datos de enfermedades respiratorias agudas a prinicpios de noviembre

Diciembre coge el testigo de noviembre y su gripe: plan de contingencia activado

Semana 49 de 2025 y la estimación de las enfermedades respiratorias agudas alcanzaba casi los 900 casos por cada 100.000 habitantes con un covid que pasaba sin pena ni gloria y una gripe que hacía temblar la estabilidad hospitalaria.

La huelga médica, con pocos facultativos por la misma, hacía que las urgencias hospitalarias se saturaran con profesionales totalmente cansados y que pedían una tregua a través de un Estatuto Médico que llegaran a cuadrar junto al Ministerio de Sanidad de Mónica García.

Diez duros días teniendo en cuenta los dos fines de semana y un puente de por medio, y con cuatro días de huelga en las jornadas ‘libres’ laborables. Del 29 de noviembre al 8 de diciembre la Sanidad viviría épocas duras y más con la gripe en aumento.

Hasta aquí la mitad de las pruebas que se realizaban en cuanto a la gripe arrojaban resultados positivos, con un VRS que se estabilizaba en torno al cinco por ciento en menores de cinco años y mayores de 65 años, y con un covid apenas visible por los centros sanitarios.

Con el temor de la llegada de unas Navidades pasada por las enfermedades respiratorias, el hospital de Salamanca activaba el plan de contingencia habilitando camas en el hospital de Los Montalvos, que no se llegaron a utilizar ante una presión asistencial totalmente controlada.

Con todo esto, finales de diciembre y los comienzos de 2026 arrancaba con incidencia mínima del covid y media en la gripe, que bajaba, paradójicamente, tras las reuniones familiares de Nochebuena y Navidad y que prometería subir la siguiente semana.

Año nuevo y la gripe continúa

Como es de esperar, las fechas navideñas llevan consigo reuniones con amigos, familiares y espacios cerrados abarrotados de gente, lo que hace que se fomente la propagación de los diferentes virus y bacterias.

Y es que al igual que otros años, se iba a experimentar una pequeña subida o repunte tras las Navidades que hacían que los servicios sanitarios y de urgencias estuvieran muy atentos a lo que estaba ocurriendo.

Al igual que había una pequeña bajada en la última semana de 2025 y la primera de 2026, con una incidencia de 745 por cada 100.000 habitantes, la subida era pronunciada a la siguiente semana con 904 casos por cada 100.000 habitantes. Eso sí, la tasa en mayores de 75 años era realmente preocupante con 1.500 casos por cada 100.000 habitantes.

A pesar de los positivos, había un 21,1 por ciento en las muestra analizadas de gripe y un 18,4 por ciento en VRS, y desde la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León se advertía que los rinovirus eran una posible causa del aumento de las IRA.

Asimismo, para estas fechas el nivel de intensidad epidémica se situaba como no epidémico en el Covid-19, y en intensidad baja en el síndrome gripal y en la bronquitis y bronquiolitis.

Datos de las enfermedades respiratorias agudas del 12 al 18 de enero de 2026

En los últimos datos recibidos del 12 al 18 de enero de 2026, las infecciones en los niños y niñas tras la vuelta al cole ha hecho que las muestras positivas por VRS hayan subido hasta el 30,3 por ciento mientras que haya comenzado a circular la metapneumovirus produciéndose un aumento en menores de cinco años.

El nivel de intensidad entonces ha subido en los diferentes virus que se encuentran circulando por Salamanca, siendo no epidémico en el Covid-19, en intensidad baja el síndrome gripal y en intensidad moderada la bronquitis y bronquiolitis.

Por último, cabe destacar que las hospitalizaciones y las visitas a Urgencias siguen bajando de manera acusada, estabilizando los datos en mayores de 75 años, que preocuparon durante las Navidades, y con menores de cinco años afectados por las enfermedades respiratorias agudas.