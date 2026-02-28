Éxito del estand de Salamanca en FIO 2026, la feria más importante de turismo ornitológico en España

Numerosas personas se han acercado durante la mañana de este sábado, 28 de febrero, al estand del Patronato Provincial de Turismo de Salamanca en la Feria FIO 2026, la cita de turismo ornitológico más importante de España que se celebra en el Parque Nacional de Monfragüe.

Salamanca ha aprovechado para dar a conocer las rutas de BTT y de senderismo que transcurren por la provincia y que permiten avistar diferentes especies de aves, como el Camino de Hierro. También ha mostrado otras propuestas relacionadas con la naturaleza, como la senda que discurre por la dehesa charra, hábitat del toro bravo.

Salamanca en FIO 2026 | S24H

FIO 2026 cuenta con un extenso programa y un total de 123 espacios: 86 de viajes, 19 de óptica y cámaras y 18 de arte y naturaleza. Todos ellos se pueden visitar hasta este domingo, 1 de marzom en su emplazamiento habitual de Villarreal de San Carlos (Cáceres).