El FÀCYL y Titirimundi sitúan a Salamanca en el foco cultural del mes

La programación cultural del mes de mayo en Castilla y León incluye una amplia oferta de actividades en toda la Comunidad, con presencia destacada también en la provincia de Salamanca, donde se concentran varias propuestas dentro de la agenda autonómica.

Uno de los eventos más relevantes será el ‘21 Festival Internacional de las Artes de Castilla y León’ (FÀCYL), que se celebrará en Salamanca del 27 al 31 de mayo. Este festival llenará distintos espacios de la ciudad con una programación multidisciplinar que incluirá teatro, artes escénicas, música y literatura, consolidándose como una de las citas culturales más importantes del mes.

Además, el Museo de Salamanca ha organizado visitas temáticas que se desarrollarán entre el 16 y el 24 de mayo, con el objetivo de acercar sus colecciones al público a través de recorridos especiales.

La oferta cultural en la provincia se completa con la extensión del ‘Festival Internacional de Títeres Titirimundi 2026’, que del 12 al 17 de mayo llevará algunas de sus actividades también a Salamanca, dentro de su recorrido por varias ciudades de Castilla y León.