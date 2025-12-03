Un fallo informático inhabilita las pantallas y la aplicación de los autobuses urbanos de Salamanca

Una de las pantallas de los autobuses urbanos de Salamanca que han dejado de funcionar

Los usuarios diarios de los autobuses urbanos han visto como las pantallas informativas y la aplicación en la que poder consultar los horarios de los mismos han dejado de funcionar durante este miércoles, 3 de diciembre.

Un error que se ha dado en otras ocasiones, como el 26 de septiembre, donde el sistema informático de los autobuses urbanos, debido a un error, no mostraba los horarios de los mismos.

Relacionado El sistema informático de las pantallas informativas de autobuses urbanos sufre una caída generalizada en Salamanca capital

Además, esto ha producido malestar entre los habitantes de la capital del Tormes que, en algunos casos, han tenido que esperar durante bastantes minutos antes para esperar al autobús y evitar que se pudiera perder.

El error, además, se ha producido en todas y cada una de las pantallas de Salamanca capital. Según ha podido saber Salamanca24horas, los informativos se encuentran solucionado el problema que se habría producido en la Central de Madrid y, previsiblemente, debería estar solucionado durante la tarde de este miércoles.