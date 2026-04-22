Los fans de Beret ya esperan su llegada horas antes del concierto en la Plaza de la Concordia

A cinco horas de que arranque el concierto de Beret en la Plaza de la Concordia, la expectación entre sus seguidores ya se hace notar.

El artista sevillano actuará en la noche de este miércoles a las 21:00 horas y muchos fans no han querido dejar pasar la oportunidad de asegurarse un buen sitio.

Desde primeras horas de la tarde, los fans comenzaban a concentrarse en la plaza para esperar al cantante sevillano y asegurarse la primera fila.

El cantante se reencontrará con el público salmantino, con la previsión de que ponga voz a canciones tan sonadas como 'Ojalá', 'Porfa no te vayas', 'Te echo de menos', 'Vuelve' o 'Cóseme' que ya han marcado generaciones.