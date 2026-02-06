Los farolillos comienzan a adornar la calle de Zamora ante la inminente celebración del Año Nuevo Chino

Salamanca ha comenzado a engalanarse este viernes para celebrar el Año Nuevo Chino con la colocación de los ya tradicionales farolillos en la calle de Zamora, que se iluminarán el próximo 12 de febrero a las 19:00 horas de la tarde. Previamente, los salmantinos y turistas podrán disfrutar de un pasacalles.

Instalación de farolillos chinos en la calle de Zamora | S24H

Los farolillos se iluminarán cada noche hasta el 1 de marzo. Hasta ese día también se expondrá la nueva escultura de Xu Hongfei. Tendrá tres metros de alto y estará dedicada al Caballo de Fuego, séptimo signo del horóscopo chino y gran protagonista del Año Nuevo.

La programación para celebrar la festividad en Salamanca incluye otras actividades, como el espectáculo Los colores de China, que tendrá lugar este mismo viernes; un taller de manualidades dirigido a niños en la Torre de los Anaya; o un showcooking en el Mercado Central.