Felipe Gómez Caminero, nuevo subdirector médico del hospital de Salamanca

Felipe Gómez Caminero, especialista en Medicina Nuclear en el hospital de Salamanca, será el nuevo subdirector médico del CAUSA según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.

Además, según ha podido conocer este medio, en las últimas reuniones realizadas ya ha estado presente siendo partícipe de las mismas. Además, se oficializará el próximo 1 de febrero entrando a formar parte de las subdirección médica junto a María Díez Campelo, Jesús Ángel Sánchez Serrano y José Antonio Blázquez González.

El pasado mes de noviembre, el profesional sanitario recibió uno de los premios por parte del hospital de Salamanca por “su valía” junto a Francisco Blanco Antona, jefe de servicio de Cirugía General y Pedro Luis Sánchez Fernández, adjunto de Cardiología.

Gómez Caminero tomará así las riendas que dejó el pasado 25 de julio de 2025 Amparo López Bernús tras ser cesada en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, un cese que llamó la atención tras estar la misma disfrutando de sus vacaciones y tener discrepancias con la consejería de Sanidad.

Destacar, además, que López Bernús, licenciada por la Universidad de Salamanca en Medicina Interna, accedió al puesto que quedó vacante por parte de María Ángeles Fidalgo.