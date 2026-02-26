"Somos fiables, cumplimos lo que prometemos", carta de presentación del PP antes del inicio de la campaña electoral

En la mañana de este jueves el Partido Popular de Salamanca ha cerrado la precampaña con un desayuno informativo. El encuentro, celebrado horas antes del inicio oficial de la campaña a medianoche, ha servido para desgranar las principales líneas de un programa que, según han subrayado, estará “pegado al territorio”.

García Carbayo ha asegurado que el partido ha trabajado en los últimos meses “con paciencia y seguimiento constante” y que ahora arranca una campaña “muy intensa”, enfocada en los problemas reales de los ciudadanos. “No vamos a perder tiempo en debates estériles; vamos a hablar de vivienda, sanidad y educación”, afirmó. En su intervención defendió que a los salmantinos y a los castellanos y leoneses “les gustan las verdades y las certezas”, y reivindicó la experiencia de gestión del PP como garantía de estabilidad.

“Ofrecemos una gestión sólida y demostrable con datos, un proyecto claro y un compromiso incuestionable con los ciudadanos de esta tierra. "Somos fiables y cumplimos lo que prometemos”, insistió. En este sentido, ha destacado la trayectoria del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de quien dijo que “ha demostrado que planifica, que cumple y que obtiene resultados medibles”.

Según ha expuesto el presidente provincial durante su intervención, "en la actual etapa de gobierno se han multiplicado las inversiones en la provincia, impulsado la actividad económica y reforzado los servicios públicos esenciales". Por esto, citó, entre otras medidas, la bajada de impuestos, el respaldo a la creación de empleo, las ayudas a la natalidad, el apoyo a la industria agroalimentaria y al relevo generacional en el campo, así como el incremento de la vivienda pública y de las ayudas al alquiler.

El programa recoge 1.031 medidas organizadas por ejes y acompañadas de indicadores para evaluar su cumplimiento. “Es un contrato claro con los ciudadanos, con compromisos por escrito”, señaló el presidente provincial.

Carbayo ha recordado que el plazo para redactar el informe de viabilidad comprometido por el Ministerio sobre el corredor ferroviario ya ha vencido y criticó lo que considera un “retraso injustificado”. Asimismo, ha insistido en la necesidad de culminar la electrificación de la vía hasta la frontera portuguesa y de reforzar las conexiones ferroviarias.

En concreto, Carbayo ha anunciado que seguirá exigiendo una cuarta frecuencia del Alvia con Madrid durante los fines de semana, así como la puesta en marcha de una quinta y sexta conexión. “No podemos asumir como normal el abandono al que el Gobierno de España somete a esta provincia”, ha señalado, aludiendo también a otras infraestructuras pendientes como el acceso norte o determinadas variantes.

Asimismo, el presidente provincial del PP ha manifestado que Alfonso Fernández Mañueco “seguirá dando la cara por Salamanca”, tanto en estas reclamaciones como en proyectos estratégicos como el impulso del Puerto Seco y el desarrollo tecnológico de la ciudad.

La sanidad será uno de los ejes centrales de la campaña. Carbayo, ha recordado la puesta en marcha de la unidad de reproducción asistida en el Hospital de Salamanca y la modernización de infraestructuras sanitarias en la provincia. En educación, ha subrayado la inversión comprometida de 43 millones de euros vinculada a la Universidad de Salamanca, así como el respaldo a centros y proyectos educativos.

Por otro lado, en el ámbito rural, Carbayo ha defendido que el PP “es el partido del campo” porque, asegura, ha apoyado con hechos a agricultores y ganaderos.

Durante los próximos días, el Partido Popular de Salamanca celebrará encuentros sectoriales con agricultores, ganaderos, transportistas, empresarios, comerciantes y entidades sociales para explicar con detalle su programa.

Del mismo modo, está prevista la participación de dirigentes autonómicos y nacionales en distintos actos en la capital y la provincia y el respaldo entre otros, del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Para finalizar, Carbayo ha manifestado que “que la nuestra campaña es de procesos y es de propuestas. Y no se va a basar en el ruido ni en la confrontación”.