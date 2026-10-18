El FICMA repartirá 1.800 euros en premios en su gala de clausura el próximo 24 de octubre

El Festival Internacional de Cortometrajes sobre Personas Mayores (FICMA) celebrará su gala de clausura el próximo sábado, 24 de octubre, en el salón de actos del Centro Municipal Integrado Trujillo. Las invitaciones para asistir al acto estarán disponibles a partir del lunes, 19 de octubre, hasta agotar existencias.

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Las personas interesadas en acudir podrán recoger sus invitaciones en la recepción del Centro Municipal Integrado Victoria Adrados, situado en la avenida de Villamayor, 55, y en la sede de la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca, en la calle Corregidor Caballero Llanes, 15, bajo.

Durante la gala se entregarán los premios de las cuatro categorías del certamen, que suman una dotación económica de 1.800 euros. El galardón al Mejor Cortometraje de Ficción estará dotado con 700 euros y trofeo, mientras que el Mejor Cortometraje Documental recibirá 500 euros y trofeo.

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Por su parte, el Premio Especial del Público y el reconocimiento Charrito de Oro contarán con 300 euros y trofeo cada uno. El jurado también podrá declarar desiertos algunos premios o conceder menciones especiales sin dotación económica.

Además, el festival rendirá homenaje a Florencio Maíllo, pintor, escultor y fotógrafo, con la entrega de un premio honorífico. Entre sus trabajos destacan la obra monumental El pensamiento (2024), ubicada en la Catedral Nueva de Salamanca, y el proyecto Retrata2388, desarrollado en Mogarraz.

138 cortometrajes presentados La XI edición del FICMA ha recibido un total de 138 cortometrajes procedentes de España, México, Chile, Argentina, Francia, Venezuela, Brasil, Irán, Estados Unidos y Reino Unido.

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Tras la revisión técnica de las obras presentadas, trece cortometrajes han sido seleccionados para competir en la fase final del festival: diez pertenecientes a la categoría de ficción y tres documentales.