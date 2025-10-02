"La Flotilla no se toca": unas 400 personas se concentran por Palestina en la plaza de España y obligan a cortarla al tráfico

Durante la manifestación, convocada por Acampada x Usal, también se han escuchado cánticos como "Israel asesina, Europa patrocina"

Manifestación a favor de Palestina en la plaza de España
Manifestación a favor de Palestina en la plaza de España | S24H

Unas 400 personas se han concentrado este jueves, 2 de octubre, en la plaza de España de Salamanca para protestar contra la interceptación por parte del ejercito israelí de la Flotilla que iba a entregar ayuda humanitaria a Palestina.

Durante la manifestación, convocada por Acampada x Usal, se han escuchado cánticos como "Israel asesina, Europa patrocina" y "la flotilla no se toca". También se han visto pancartas y mensajes en solidaridad con Palestina.

La concentración ha obligado a la Policía Local de Salamanca a cortar el tráfico en la plaza de España, ya que los manifestantes están rodeando continuamente la rotonda.

Noticias y galerías relacionadas
Medio millar de personas se manifiestan en Salamanca en apoyo a Palestina y la flotilla Cientos de jóvenes protestan por Palestina en Salamanca: "No es una guerra, es un genocidio"

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats