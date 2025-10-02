"La Flotilla no se toca": unas 400 personas se concentran por Palestina en la plaza de España y obligan a cortarla al tráfico
Durante la manifestación, convocada por Acampada x Usal, también se han escuchado cánticos como "Israel asesina, Europa patrocina"
Unas 400 personas se han concentrado este jueves, 2 de octubre, en la plaza de España de Salamanca para protestar contra la interceptación por parte del ejercito israelí de la Flotilla que iba a entregar ayuda humanitaria a Palestina.
Durante la manifestación, convocada por Acampada x Usal, se han escuchado cánticos como "Israel asesina, Europa patrocina" y "la flotilla no se toca". También se han visto pancartas y mensajes en solidaridad con Palestina.
La concentración ha obligado a la Policía Local de Salamanca a cortar el tráfico en la plaza de España, ya que los manifestantes están rodeando continuamente la rotonda.
