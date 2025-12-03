Ante el frío, castañas: ¿Dónde están cada uno de los puestos de venta en Salamanca?

Si por algo destaca el otoño y el invierno es por las castañas o los calbotes, nombre por las que se las conoce en algunos puntos de la provincia charra y de España. Por eso, desde hace años, la capital del Tormes reparte por diferentes lugares los tradicionales puestos de castañas.

Y es que el frío ya ha hecho acto de presencia en la capital del Tormes, y como no podía ser de otra forma, uno de los alimentos que más ayuda a sobrellevarlo son las castañas.

Un total de 16 casetas forman parte de esta iniciativa, en la que por varios barrios de la ciudad se pueden comprar para así pasear comiendo unas ricas castañas disfrutando de las luces navideñas y del aura que envuelve a Salamanca por estas esperadas fechas.

La zona céntrica es donde se sitúan la mayoría de ellos, pero también podremos encontrar por otros lugares también muy transitados como la María Auxiliadora o el Paseo de la Estación. A continuación, os mostramos en qué zonas se encuentran:

En la zona de las Úrsulas-San Marcos habrá tres puestos de castañas, situados en la plaza de los Bandos, en el paseo de Carmelitas (junto a la plaza de la Fuente) y en la calle Bordadores (junto a la cuesta del Carmen). Otro de los puestos de castañas estará en la plaza de Santa Eulalia, en la zona centro.

En la zona de San Juan se sitúan en la Puerta de Zamora y en la calle Toro. Otro de los puestos está en la Alamedilla, y cerca del mismo, en la avenida de Comuneros (en el cruce con la calle Cruz de Caravaca. Además, en la zona de Santo Tomás podemos encontrar el puesto del paseo de San Antonio.

Otros que también se sitúan un poco alejados de las zonas más transitadas, pero con mucho tráfico de viandantes, están los dos puestos de María Auxiliadora, uno junto al cruce con Alfonso IX y otro con la avenida de Portugal.

En la plaza del Oeste se sitúa otro de los habitáculos de castañas, otro en el paseo de Torres Villarroel, en el paseo de la Estación (junto a la calle Padre Cámara) y, el más alejado de todos, el del barrio de San José junto al bar Guinaldo.