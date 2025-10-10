Los tradicionales puestos de castañas regresan a Salamanca

Salamanca ya casi huele a castaña, y es que los primeros puestos ya se colocan en los diferentes puntos de la ciudad para que salmantinos y salmantinas puedan disfrutar de los calbotes y así degustar una de las mayores tradiciones de la provincia charra.

Tras el sorteo celebrado el pasado 6 de octubre en la Jefatura de la Policía Local a las 10:00 horas, y tras conocer a los agraciados el mismo día, el Ayuntamiento de Salamanca ya ha dispuesto en las diferentes ubicaciones los puestos de castañas que llenarán de lumbre y calbotes la ciudad.

Puesto de castañas en el Puerta de Zamora

De este modo, desde el 10 de octubre de 2025 hasta el 31 de enero de 2026, con posibilidad de prórroga hasta el 15 de febrero, ya se va a poner en funcionamiento toda la logística para así, en las frías tardes de otoño e invierno, calentar nuestras tripas.

Cada uno de los solicitantes ha depositado una fianza de 200 euros en el Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación, para cubrir cualquier desperfecto o daño derivado de la actividad que se realiza en los mismos.