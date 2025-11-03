Así funciona la Unidad de Heridas Complejas que revoluciona la atención sanitaria en el Centro de Salud de Capuchinos

Una herida que no cicatriza correctamente puede convertirse en un problema importante para el día a día de una persona. El dolor, la incomodidad y la pérdida de movilidad que provocan este tipo de lesiones tienen un impacto en la calidad de vida de los pacientes.

Pensando en estos pacientes, la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca ha puesto en marcha la Unidad Funcional de Heridas Complejas, un servicio especializado que supone un gran avance en la atención sanitaria y una apuesta por los cuidados de enfermería más completos y de calidad.

Ubicada en el Centro de Salud de Capuchinos, esta nueva unidad tiene como finalidad mejorar la atención y el seguimiento de los pacientes con heridas crónicas o de difícil curación, convirtiéndose en un espacio de referencia para toda el área de salud. Detrás de este proyecto hay un grupo de profesionales con amplia experiencia y una gran vocación de cuidado. Al frente se encuentra la enfermera responsable Rosa Carracedo, junto con Silvia Morán y otros especialistas en curas avanzadas.

Estas dos enfermeras conocen de primera mano la realidad de las heridas complejas y el reto que suponen para los pacientes y para el sistema sanitario. Por ello, explican cómo nació la unidad, cómo se organiza su trabajo diario y qué beneficios aporta, tanto a las personas que atienden como al conjunto de los profesionales de la salud.

Según manifiestan, la creación de esta Unidad responde a una necesidad evidente. “Con el aumento del envejecimiento de la población, también crecen los problemas de salud asociados,entre ellos las heridas complejas de difícil cicatrización. Este tipo de lesiones requieren un abordaje multidisciplinar y especializado”, señalan Rosa Carracedo y Silvia Morán.

La elección del Centro de Salud de Capuchinos no fue casual. Según aclaran Rosa Carracedo y Silvia Morán, este fue el lugar donde se encontró un espacio adecuado para instalar la Unidad. “La unidad funciona de manera independiente del resto de actividades del centro de salud. Contamos con nuestra propia consulta, agenda, recursos humanos y materiales”.

En cuanto al horario, la Unidad Funcional de Heridas Complejas presta servicio de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, lo que facilita la programación de citas y garantiza una atención organizada y constante.

Proceso de derivación, tipos de heridas que se atienden en la Unidad y técnicas de tratamiento

La atención en la Unidad Funcional de Heridas Complejas comienza siempre a través de derivaciones. “Los pacientes son remitidos por su médico o enfermera de Atención Primaria. También pueden derivarse desde el hospital u otras unidades dependientes de Sacyl, como la Unidad de Residencias, pero siempre a través de personal sanitario autorizado”, explican Carracedo y Morán.

Una vez derivados, los pacientes reciben tratamiento para una amplia variedad de lesiones que no cicatrizan en el tiempo esperado. Entre ellas se encuentran heridas por presión, úlceras venosas y arteriales, dehiscencias de suturas, pie diabético, lesiones neuropáticas y heridas quirúrgicas complicadas. “En todas estas lesiones también influyen las patologías previas de los pacientes, el tiempo de evolución de la lesión, el apoyo social y familiar”, señalan las enfermeras.

En cuanto al tratamiento, “más que centrarnos en técnicas concretas, apostamos por una atención integral, holística y personalizada. Adaptamos la atención a cada paciente y utilizamos recursos materiales avalados por la evidencia científica, con un alto grado de eficacia y eficiencia”, recalcan. Gracias al esfuerzo de la Gerencia de Atención Primaria, la Unidad cuenta con todo el material necesario para la resolución de este tipo de heridas, aclaran las profesionales.

¿Quiénes forman la Unidad y cómo mejora la atención?

El cuidado especializado que reciben los pacientes en la Unidad Funcional de Heridas Complejas está respaldado por un equipo altamente cualificado. La unidad cuenta con cinco profesionales: Rosa Carracedo, enfermera responsable a jornada completa; otra profesional que refuerza el servicio dos días a la semana; y tres más distribuidos en Capuchinos, Periurbana Norte y Béjar, para apoyar sus respectivas zonas de salud y centros adyacentes. Con el fin de atender la creciente demanda, durante el mes de noviembre se incorporarán seis profesionales adicionales, reforzando la atención y garantizando un seguimiento más cercano de cada paciente.

Gracias a esta estructura profesional, la Unidad logra beneficios concretos para quienes reciben tratamiento. El principal objetivo es conseguir la cicatrización completa de las heridas. Cuando esto no es posible, el equipo se centra en mejorar la calidad de vida de los pacientes, reduciendo el dolor, disminuyendo el exudado y el olor, y espaciando las curas, haciendo así que el proceso de recuperación sea más cómodo y efectivo.

Atención rápida y coordinación con otros servicios

El acceso a la Unidad Funcional de Heridas Complejas permite reducir significativamente los tiempos de espera para los pacientes. “Este tipo de heridas no requieren acudir a Urgencias, salvo en situaciones excepcionales. En nuestra Unidad damos cita el mismo día o, como máximo, en un plazo de tres días hábiles”, explican Rosa Carracedo y Silvia Morán.

Además, la coordinación con otros centros de salud y el hospital es constante. “Mantenemos comunicación continua con los distintos centros de salud mediante llamadas telefónicas o correo electrónico” ”, añaden las enfermeras, De este modo, se hace un seguimiento eficaz de cada paciente, garantizando la continuidad de atención.

Capacidad y organización de la Unidad Funcional de Heridas Complejas

La Unidad Funcional de Heridas Complejas cuenta con una agenda diseñada para ofrecer atención tanto presencial como a distancia, adaptándose a las necesidades de los pacientes. Según explican las enfermeras, pueden atender hasta siete pacientes de manera presencial, cuatro mediante telepresencia y siete de forma no presencial cada semana. Sin embargo, puntualizan que algunas curas requieren una dedicación más prolongada debido a la complejidad de la herida, pudiendo llegar a necesitar hora y media por paciente para garantizar un tratamiento adecuado y seguro.

El perfil de paciente que requiere atención en la Unidad es muy variado, tanto en edad como en tipo de lesión. Actualmente, las personas que acuden tienen edades que oscilan entre los 40 y los 101 años, reflejando la amplia gama de situaciones que se presentan en la práctica clínica. Entre las heridas que se tratan con mayor frecuencia destacan las úlceras venosas, algunas de las cuales presentan hasta veinte años de evolución, lo que evidencia la dificultad de su curación y la importancia de un abordaje especializado.

Preparación del personal que forma la Unidad

El equipo de la Unidad Funcional de Heridas Complejas cuenta con una preparación altamente especializada para abordar la diversidad y complejidad de las lesiones que tratan. Cada profesional ha recibido formación específica en el ámbito de las heridas complejas, que incluye estudios de máster, especializaciones, cursos avanzados, asistencia a congresos y jornadas profesionales. “Este aprendizaje no solo es académico, sino que también supone un esfuerzo personal considerable, tanto económico como de dedicación de tiempo”, revelan las enfermeras.

Actualmente, la Unidad Funcional de Heridas Complejas es única en toda el área de salud de Salamanca. Sin embargo, se ha establecido un modelo de referencia que permite extender su alcance en distintos centros de salud.

¿Cuál es el balance en estas primeras semanas de funcionamiento?

Según las enfermeras responsables, el balance de estas primeras semanas de funcionamiento de la Unidad Funcional de Heridas Complejas ha sido “muy satisfactorio”. Destacan los logros alcanzados en varios ámbitos como han sido, la cicatrización de lesiones complejas, el apoyo brindado al resto de profesionales del área de salud, la formación continuada del personal, el desarrollo de proyectos de investigación y la gestión eficiente de los materiales necesarios para los tratamientos.

Además, subrayan el respaldo constante que la Unidad recibe tanto de la Gerencia de Atención Primaria como de la Dirección de Enfermería.