Un furgón de la Policía Nacional derriba una farola de la plaza Santa Eulalia
El incidente tuvo lugar a las 2:45 horas y no ha habido que lamentar heridos
Un furgón de la Policía Nacional, concretamente de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), ha derribado una farola ubicada en la plaza Santa Eulalia.
Los hechos ha tenido lugar durante la madrugada de este sábado, a las 2:45 horas.
Tal y como ha podido saber este medio, el incidente se habría producido a raíz de una maniobra.
El suceso no se ha cobrado heridos aunque, eso sí, los daños materiales son más que evidentes.
Cabe recordar que el pasado 4 de febrero un camión de reparto derribó también una farola, aunque en la calle Zamora.
En aquella ocasión, el conductor no vio el el objeto a consecuencia del punto muerto del propio vehículo, por lo que habría colisionado y derribado la estructura con la parte frontal del mismo.
