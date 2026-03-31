García Carbayo amenaza con nuevas concentraciones si la situación del tren “sigue como hasta ahora”

El cambio en la frecuencia del tren de Salamanca a Barcelona ha vuelto a levantar polémica. En este caso sin un vehículo directo de la capital del Tormes hasta la ciudad condal, teniendo que realizar un transbordo en Zaragoza para poder conectar ambas ciudades.

Como no podía ser de otra forma, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado que esto muestra “desaire y falta de compromiso del Gobierno de España con Salamanca y con nuestras necesidades. Venimos insistiendo que hay que mejorar y con las últimas noticias, no mejoran, sino que empeoran”.

Y es que a esto se le suma la quinta frecuencia que se lleva pidiendo desde hace años, además de la meira en el resto de vías como en la A-66 y la A-62, lo que hace que haya “un abandono generalizado del mantenimiento de autovías, y de las vías de ferrocarril”.

Ante esto, el propio regidor del Ayuntamiento de Salamanca ha indicado que se están reuniendo con las diferentes plataformas de cara a realizar nuevas movilizaciones futuras: “Si todo sigue como hasta el momento, vamos a concentrarnos”.

Por último, también ha indicado que si “esto ocurre en Salamanca, suponemos que también ocurre en otros lugares de España”, por lo que “no tiene ninguna explicación posible, por lo que es intolerable”.