La gripe cuadruplica la tasa en Salamanca de un año a otro con posibles síntomas de la nueva variante K

Parece que la gripe ya se está haciendo notar en Salamanca. Durante el informe semanal del 17 al 23 de noviembre, por cada 100.000 habitantes la tasa se sitúa cerca de los 600 casos con 585 en la región, lo que hace entrever que en la capital del Tormes y en la provincia los datos son similares.

El umbral de intensidad media se sitúa en torno a los 600 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que son números que empiezan a preocupar cuando se sitúan por encima de los del pasado año 2024. El pasado año, por estas fechas, la tasa gripal era de 15 por cada 100.000 habitantes, siendo en la actualidad de 76 por cada 100.000 habitantes, cuadruplicando la tasa de un año a otro

Eso sí, con respecto a la positividad también aumenta de un año para otro, con 36’9 por ciento de test positivos en 2025, frente a los 14’3 por ciento. El covid ha disminuido, con dos casos por cada 100.000 habitantes en la región el pasado año y con tan solo uno en la actualidad.

Según el informe, los servicios de urgencias hospitalarias han registrado un aumento de consultas con respecto a infecciones respiratorias, aunque el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y los demás de la región se encuentran con una ocupación hosptalaria estable sin presentar gravedad.

Síntomas de la variante de la gripe K

Según ha avanzado Newtral, no se trata de un nuevo virus, sino que sigue siendo una variante de la gripe A, por lo que se urge a la población a vacunarse. En Salamanca se realizará de forma masiva desde este viernes, 28 de noviembre, en el centro de salud de la calle Valencia, además de otros puntos en la provincia charra.

A pesar de que no hay síntomas de la gripe de variante K específicos, cabe destacar que los síntomas son temperaturas superiores a 38 grados centígrados, dolor muscular, tos, escalofríos, variando de una persona a otra dependiendo de las mutaciones que vayan apareciendo.

Por último, también han destacado los profesionales del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades que conviene vacunarse tanto de la gripe como del covid para así evitar que haya posibles olas.