La Guardia Civil de Salamanca celebra el Día del Pilar con un emotivo homenaje y condecoraciones

Salamanca rinde honores a la Guardia Civil en la Celebración de su Patrona

El Acuartelamiento de la Guardia Civil de Salamanca se vistió de gala hoy, Día del Pilar, para celebrar a su Patrona y, a la vez, reafirmar el vínculo indisoluble entre la Benemérita y la sociedad salmantina.

La jornada no fue solo una celebración interna del Cuerpo, sino un vibrante acto de reconocimiento social a la labor silenciosa, constante y ejemplar de sus agentes.

La ceremonia de este 2025 tuvo un significado especial al coincidir con el 181º aniversario del servicio ininterrumpido de la Guardia Civil en la provincia charra, desde su fundación en España el 28 de marzo de 1844 por el Duque de Ahumada.

Actualmente, la provincia de Salamanca cuenta con una fuerza de 797 agentes —compuesta por 734 hombres y 63 mujeres—, que se distribuyen en 32 puestos, incluida la Comandancia, garantizando la seguridad ciudadana en gran parte del territorio.

El acto central estuvo marcado por la solemnidad y la emoción. Se procedió a la entrega de condecoraciones a miembros del cuerpo que han destacado por su servicio y dedicación.

El punto más emotivo de la mañana fue el homenaje a las víctimas, un solemne recuerdo a aquellos que han dado su vida en el cumplimiento del deber, con el que la institución honra su compromiso supremo con la sociedad.

La presencia de autoridades civiles, militares y de numerosos ciudadanos evidenció que el Día del Pilar es una jornada en la que Salamanca se une para aplaudir y agradecer el compromiso diario de sus guardias civiles.